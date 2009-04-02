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Yaşam

Kaymakamın taciz davası!

İzmir'de, "cinsel taciz ve cinsel saldırı" iddiasıyla eski Güzelbahçe Kaymakamı’nın yargılandığı davada, eski belediye başkanı tanık olarak ifade verdi.

02 Nisan 2009 03:00

İzmir'de, "cinsel taciz ve cinsel saldırı" iddiasıyla hakkında dava açılan eski Güzelbahçe Kaymakamı Zeynel Abidin Müfit Yavuz'un yargılandığı davada, Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran tanık olarak ifade verdi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Güzelbahçe Belediyesine yönelik "Sarmaşık" ismi verilen operasyon kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Ertan Avkıran'ın ifadesi alındı.

‘İddialarla ilgili bilgim yok’

Güzelbahçe Belediye Başkanı iken tutuklandığını, 29 Martta yapılan yerel seçimlerde belediye meclisine seçildiğini belirterek sözlerine başlayan Avkıran, eski Kaymakam Zeynel Abidin Müfit Yavuz'un cinsel tacizine maruz kaldıklarını öne süren kadın memurları tanıdığını, ancak iddialarla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

‘Tanık göstermesine kızdım’

Avkıran, ifadesinde, "Eski Kaymakam Zeynel Abidin Müfit, beni bu davada tanık olarak göstermiş. Kendisine çıkıştım. Beni niçin tanık gösterdiğini sordum. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Komplo kurulduğunu söylemiş ama benim bu konuda da bir bilgim yok" dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması, İstanbul Adli Tıp Kurumunun tacize uğradığını öne süren memurlar için vereceği raporun beklenmesi için ertelendi.

Eski Güzelbahçe Kaymakamı Zeynel Abidin Müfit Yavuz hakkında, görevde bulunduğu dönemde, Güzelbahçe Kaymakamlığında çalışan Ö.T'ye, cep telefonu mesajları yoluyla "cinsel saldırı ve cinsel taciz"de bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Aynı dönemde Kaymakamlıkta çalışan F.E. de benzer iddialarla sanıktan şikâyetçi olmuştu.

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