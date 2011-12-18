-Kaymakamın çarptığı araçtaki iki kişi yanarak öldü VAN (A.A) - 18.12.2011 - Van'da, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yanarak öldü. Kazada Sivas'ın Hafik ilçesi Kaymakamı Cemal Demiryürek yaralandı. Erciş yönüne giden Hafik Kaymakamı Demiryürek idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen araç, Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliğiyle plakası tespit edilemeyen araçla çarpıştı. Demiryürek'in kullandığı araçla çarpıştıktan sonra alev alan araçtaki yangın, kısa sürede söndürüldü. Ancak aracın sürücü Oshaf Demirel (35) ve Nuri Sökmenci (54) yanarak öldü. Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demiryürek'in hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Demiryürek'in, Hafik'ten önce Van'ın Çatak ilçesinde kaymakamlık yaptığı ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında görevlendirildiği için Van'da bulunduğu öğrenildi.