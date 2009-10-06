Kaymakama fuhuş sorgusu

Adına havuzlu, dansözlü veda partisi düzenlenen eski Sivaslı ilçesi kaymakamı Sedat Yıldırım'ın ismi şimdi de organize suç örgütüne dönük bir soruşturmaya karıştı.







Uşak'ın Sivaslı ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 11 zanlı İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken, aralarında ''sulu veda partisi'' ile gündeme gelen eski Sivaslı Kaymakamı Sedat Yıldırım'ın da bulunduğu 6 kamu görevlisinin, operasyon kapsamında savcılıkta ifade verdikleri bildirildi.

Eski kaymakam veda gecesini düzenleyen Y.S.'nin fuhuş ve uyuşturucu çetesine "göz yumduğu" gerekçesiyle ifade verdi.



Operasyonun yaklaşık bir yıl süren teknik takip sonucu düzenlendiği, operasyon kapsamında telefon dinlemelerine takılan, Sivaslı Kaymakamlığı görevinden Urfa Vali Yardımcılığı görevine getirilen Sedat Yıldırım, Sivaslı eski İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Kars Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan M.H.Ö, Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A.B, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli M.K. ile Uşak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Yüzbaşı H.B, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Ç.Y'nin operasyon kapsamında İzmir'deki özel yetkili Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikleri öğrenildi.

Serbest bırakıldı



Eski kaymakam yeni vali yardımcısı Sedat Yıldırım gazetecilerin sorularına, "Soruşturmanın gizliliği var konuşmam doğru olmaz" yanıtını verdi.



Olayın geçmişi

Geçen ağustos ayında Erzurum'un Oltu ilçesine tayini çıkan eski Sivaslı Kaymakamı Sedat Yıldırım için ilçedeki bir eğlence yerinde gece düzenlenmiş, geceye katılan davetlilerle havuzda eğlenen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmış, soruşturmanın ardından Sedat Yıldırım, Urfa Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.