Kaymakam ve valiye uydu telefonu

T24-



Doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle elektronik haberleşmenin aksamaması amacıyla alternatif bir haberleşme yöntemi üzerinde çalışmalarını tamamlayan Ulaştırma Bakanlığına bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü, vali, kaymakam ve belediye başkanlarına uydu telefonları verilmesini kararlaştırdı.



Ulaştırma Bakanlığı, 81 il valiliklerine yazı yazarak, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanlarına verilmek üzere kaç adet uydu telefonuna ihtiyaç duyulduğunu sordu. Valilerin ne kadar uydu telefonuna ihtiyaç duyduklarına ilişkin cevapların alınmasının ardından Bakanlık, bu ay içinde uydu telefonu alımı için ihaleye çıkacak.



Vali, kaymakam ve belediye başkanlarına verilecek uydu telefonları, mobil ve sabit iletişimin yapılamadığı doğal afet ve olağanüstü durumlarında illerin Başkent Ankara ile iletişimini sağlayacak. Uydu telefonları ile ses haberleşmesinin yanı sıra görüntü ve video iletimi de yapılabilecek. Böylece, doğal afet veya olağanüstü durumların yaşandığı yerlerden çekilecek fotoğraflar ve videolar yardımıyla durum tespiti hemen yapılabilecek.



Uydu telefonlarının bu yıl sonuna kadar 81 il valiliklerine teslim edilmesi hedefleniyor.



Uydu telefonlarının bedeli, bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak ve bilgisayar okur-yazarlığı da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan “Evrensel Hizmet Fonu”ndan karşılanacak.