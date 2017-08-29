Kaymakam ve polis müdüründen sürücülere 'Çikolata molası'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS Kaymakamı Celalettin Yüksel ile Emniyet Müdürü Metin Ercan, ekiplerin yaptığı yol kontrolünde sürücülere çikolata, kolonya ve karanfil hediye etti. Sürücüler, yapılan sıkı kontroller için teşekkür etti.

Marmaris\'te, yeni görevine başlayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde, Kurban Bayramı sonuna kadar her gün yapılacak genel asayiş denetimi ve yol kontrollerinin ilki gerçekleştirildi. Terörle mücadele, asayiş, trafik ve güvenlik büro polislerinin katılımlarıyla Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça Karayolu giriş-çıkışları kesilerek denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan durdurulan sürücü ile araçlarda bulunanlara bayram çikolatası, kolonya ile karanfil verdi. Kaymakam Yüksel, sürücülere trafik kurallarına uydukları için teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Ercan\'ın trafik kurallarına ilişkin uyarıcı el ilanları dağıttığı denetimde, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dinlenerek araç kullanmaları istendi. Denetimlerde özellikle kurban getiren kamyonet ile kapalı kasa araçlar polis detektör köpekleri ile dikkatlice arandı.

BİR GÜNDE 8 BİN ARAÇ, 12 BİN KİŞİ SORGULANDI

Marmaris Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışlarının yanı sıra kent merkezinde de genel asayiş denetimi yaptı. Alışveriş merkezi, otopark ile caddelere park etmiş araçların plaka sorguları ve çok sayıda kişinin sicil taraması yapıldı. Çeşitli birimlerde görevli 200 polis ellerinde tablet ile 1 gün içinde yaklaşık 8 bin aracın plakası ve 12 bin kişinin sicil taramasını yaptı. Çeşitli mahkemeler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Hacizli, evraklarında eksiklik bulunan 43\'ü motosiklet toplam 51 araç otoparka çekildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, \" Ekiplerimiz, gelen vatandaşlarımızla görüşme yapıyor ve kurallara uyanlara teşekkür ediliyor. Gelen misafirlerimize bakanımızın dediği gibi \'frene değil kurallara uyun\' diyorum. Bayram süresince bende sokakta olacağım ve huzur ile güvenliğin sağlanması için denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz\" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan ise, \" Huzur ve güvenin sağlanması için vatandaşlarımızın desteğiyle olağan denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim\" dedi.

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