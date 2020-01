-Kaymakam Uludereliler'e seslendi ULUDERE (A.A) - 03.01.2012 - Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde saldırıya uğrayan Uludere Kaymakamı Naif Yavuz, ''35 can benim yüreğimi parçaladı. Kafamın kırılması yüreğimin acısı kadar beni üzmüyor. O canlar, beni daha çok üzüyor'' dedi. Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğrayan Kaymakam Yavuz, görevine başlamak için geldiği Kaymakamlık binası önünde vatandaşların yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Kaymakam Yavuz, karşılamaya gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, sınırda meydana gelen olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''35 can halen yüreğimizi yakmaktadır. Uludere denilince, benim aklımda hiç bir zaman bana taş atanlar gelmeyecektir. Benim için canını feda eden, taş yiyen, parmakları kırılan, kafası kırılan insanlar, mert Uludereliler gelecektir. Bir avuç insan asla ve asla bizi bölemeyecek. Cenaze sahipleri beni arayıp, kaybettikleri evlatları kadar bana yapılan saldırıya üzüldüklerini bildirdiler. Ben Uludere denilince aklıma o provokatörler gelmeyecektir. Aklıma beni canı pahasına koruyan Uludereliler gelecektir.'' Bu sözlerinin ardından grubun kendisini alkışlaması üzerine Yavuz, ''Lütfen kaybettiğimiz 35 can hatırına beni alkışlamayın. 35 can benim yüreğimi parçaladı. Kafamın kırılması yüreğimin acısı kadar beni üzmüyor. O canlar beni daha çok üzüyor'' karşılığını verdi. Daha sonra makamına geçerek, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, 10 gün önce ''Yılın İdarecisi'' seçildiğini hatırlatarak, ''Önümüzdeki hafta Ankara'ya gidip bu programa katılacağım. Şu anda sağlığım çok iyi. Beni arayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ve adını sayamadığım herkese şükranlarını arz ediyorum'' dedi.