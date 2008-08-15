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Politika

Kaymakam sürgüne dava açtı

İçişleri Bakanlığı'nca Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine atanan Marmaris Kaymakamı Cemalettin Özdemir, kararın iptali için idare mahkemesine başvurdu

15 Ağustos 2008 03:00

İçişleri Bakanlığınca Zonguldak vali yardımcılığı görevine atanan Marmaris Kaymakamı Cemalettin Özdemir, kararın iptali için idare mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
Gazetecilere veda etmek için Marmaris Öğretmenevinde basın toplantısı düzenleyen Özdemir, Samsun vali yardımcılığı görevine atandıktan sonra açtığı davayı kazandığını anımsattı.
Özdemir, “Bu kararı Danıştay üç ay önce onayladı ve Samsun'da kaldığım 9 aylık süreyi yok saydı. Atamam yapılırken bu sürenin göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Bizi yönetenler yargı kararını yok saydılar. Yargı kararı niçin uygulanmadı? Bunu öğrenmek için dava açtım. Haklılar her zaman hakkını aramalı. Ben de haklıysam her zaman hakkımı ararım” dedi.
Marmaris Kaymakamlığına 2003 yılında atanan Özdemir, 2005 yılında Samsun vali yardımcılığa atanmıştı. Muğla İdare Mahkemesine başvuran Özdemir, mahkemenin verdiği kararla 9 ay sonra yeniden Marmaris Kaymakamlığı görevine dönmüştü.



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