Kaymakam seçim için her şeyi yasakladı!

T24- Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde Kaymakam Bekir Dıntırcı’nın talimatıyla yarın seçim süresince alkollü eğlence yerlerinin yanı sıra kahvehaneler, kafeteryalar ve internet cafelerin de kapalı kalacağı belediye hoparlöründen anons edildi.

Yapılan anonsta, seçim günü kapalı kalacak işyerlerinin belirtilmesinin yanı sıra saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılamayacağı, lokantalarda sadece yemek verileceği belirtildi.

Kaymakam Dınkırcı imzasıyla, 31 Mayıs 2011 günü üyelerini uyarması için Kahveciler Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesininin 2. fıkrasını ve 2559 sayılı PVSK.7. maddesi uyarınca, kıraathanelerin, kafeteryaların ve internet cafelerin eğlence yeri kapsamında olduğu, dolaysıyla seçim günü oy verme süresince kapalı olacağı belirterek, bu süre içersinde çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerlerin açık tutulmasında bir sakınca olmadığı kaydetti.

Kaymakam Bekir Dınkırcı, 73 bin nüfuslu ilçede bu uygulama ile ilgili belediye hoparlöründen gün boyu anons yaptırıp işletmeci ve vatandaşları bilgilendirirken, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.