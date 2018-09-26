Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu Hükümet Konağı'nın yenisi için çalışmalar sürüyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016\'da PKK\'lı teröristler tarafından makamına yerleştirilen bomba ile şehit edilmesinin ardından bir daha kullanılmayan Hükümet Konağı\'nın yenisinin inşaatı sürüyor. Yeni Hükümet Konağı\'nın, Safitürk\'ün şehadet yıl dönümünde hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.

Derik ilçesinde 1961\'de dönemin Askeri Mardin Valisi Enver Kuray tarafından açılışı yapılarak hizmete giren, Kaymakamlık, Adliye, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Seçim Kurulu ve İcra Müdürlüğü gibi kurumların bulunduğu 2 katlı Hükümet Konağı, 10 Kasım 2016\'da, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün PKK\'lı teröristler tarafından makamına yerleştirilen bombayla şehit olmasının ardından bir daha kullanılmadı.

Kaymakamlık makamı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına, diğer kurumlar ise farklı yerlere taşındı. Derik\'i 2016 yılının Aralık ayında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Hükümet Konağı\'nın yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu\'nun talimatı üzerine Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi\'ndeki mevcut binanın yıkılması ve yeni binanın yapılması için ihaleye çıkıldı. Kaymakam Safitürk\'ün şehit edildiği eski binanın yıkımı geçen yıl tamamlanırken, yeni binanın yapımına ise bu yıl Nisan ayında başlandı.

ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE AÇILACAK

Yeni Hükümet Konağı\'nın açılışının, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edildiği 10 Kasım\'da yapılmasının planlandığı belirtildi. Yeni Hükümet Konağı\'nı yapan firmanın yetkilisi Adnan Yüksel, 6 bin metrekare alanda süren inşaatın maliyetinin 10 milyon lira olduğunu ve 150 işçinin çalıştığını söyledi. Binayı, Mardin mimarisine özgü yaptıklarını ifade eden Yüksel, dış cephenin Midyat\'tan getirilen taşlarla döşeneceğini belirterek, \"Nisan ayında yapımına başladığımız Derik Hükümet Konağı binamız özverili bir çalışmayla bitmeye yakın bir haldedir. Planlamış olduğumuz bitim süresi Ekim ayının sonudur. İlçemiz çok güzel bir hizmet binasına kavuşmuş olacak. İçerisinde ilçedeki tüm idari birimler, müdürlükler bulunacak. Toplam 4 kattan oluşmaktadır. Mardin mimarisine uygun bir şekilde Midyat taşıyla dış cephesi yapılmaktadır. Hükümet Konağı yeşil alan, kapalı ve açık otoparklardan oluşmaktadır. Projeye uygun çalışmalarımız hızla devam etmektedir\" dedi.



FOTOĞRAFLI