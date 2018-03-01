T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaymakam, öğrencilerin ders saatlerinde internet kafelerine alınmamasını istedi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, internet kafe işletmecileriyle yaptığı toplantıda, ders saatlerinde öğrencilerin buralara alınmamasını istedi

01 Mart 2018 16:00

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, internet kafe işletmecileriyle yaptığı toplantıda, ders saatlerinde öğrencilerin buralara alınmamasını istedi.
Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Halil Çiftçi, merkez mahalle muhtarları ile internet kafe işletmecileri katıldı. Toplantıda, internet kafe sahiplerine özelikle küçük yaşta olan çocukların okul saatlerinde internet kafelere alınmaması ve güvenli bir şekilde hizmetlerini yapmaları konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kaymakam Hüseyin Tekin, internet kafelere 12 yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri olmadan girmelerinin yasaklandığını belirterek, şunları söyledi:
\"Bunun ötesinde üniformalı öğrencilerin internet kafelere kabul edilmeleri de kanuni ve hukuk dışıdır. Çocuklarımızı özellikle boş zamanlarında gittikleri bu internet kafenin zararları konusunda uyarmaları ve bize bu konuda yardımcı olmaları gerekir. Bunun ötesinde maalesef internet kafelerde yavaş yavaş yaygınlaşan sanal kumar ile alakalı da internet kafe sahiplerinin dikkat etmeleri gerekir. Çıkabilecek suça ister istemez kendilerinin de ortak olacağı konusunda ciddi bir dille uyarılmışlardır. Bunun ötesinde ilerleyen zaman dilimlerinde internet kafelerimize eşzamanlı olarak denetimler yapılacak, bu konuda kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Çünkü, çocuklarımızın, gençlerimizin uğrak yeri olan bu internet kafelerin bizim gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizi bilmeleri gerekiyor.\"
Toplantıya katılan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aktaş, toplantının çok önemli olduğunu belirterek, \"İnternet kafeler, bilgi yeri, iyilik yeri, güzellik yeri, eğitim yeri olması lazım. Suç yeri, kötü şeylerin yeri olmaması lazım. Çünkü, çocuklar buralara gidiyor. Onlara internetin faydası anlatılmalıdır. Memleketimiz için, çocuklarımız için verimlyi bir toplantı oldu\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet HalisMardin DHA MARDİN MidyatKaymakamı Hüseyin TekinKaymakamlıkKaymakam Hüseyin TekinMilli Eğitim Müdürü Abdulkadir AltayMüftüsü MehmetBilik Emniyet Müdürü Temel Salman Jandarma Komutanı YüzbaşıHalilToplantıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24