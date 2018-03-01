Kaymakam, öğrencilerin ders saatlerinde internet kafelerine alınmamasını istedi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, internet kafe işletmecileriyle yaptığı toplantıda, ders saatlerinde öğrencilerin buralara alınmamasını istedi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Halil Çiftçi, merkez mahalle muhtarları ile internet kafe işletmecileri katıldı. Toplantıda, internet kafe sahiplerine özelikle küçük yaşta olan çocukların okul saatlerinde internet kafelere alınmaması ve güvenli bir şekilde hizmetlerini yapmaları konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Tekin, internet kafelere 12 yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri olmadan girmelerinin yasaklandığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bunun ötesinde üniformalı öğrencilerin internet kafelere kabul edilmeleri de kanuni ve hukuk dışıdır. Çocuklarımızı özellikle boş zamanlarında gittikleri bu internet kafenin zararları konusunda uyarmaları ve bize bu konuda yardımcı olmaları gerekir. Bunun ötesinde maalesef internet kafelerde yavaş yavaş yaygınlaşan sanal kumar ile alakalı da internet kafe sahiplerinin dikkat etmeleri gerekir. Çıkabilecek suça ister istemez kendilerinin de ortak olacağı konusunda ciddi bir dille uyarılmışlardır. Bunun ötesinde ilerleyen zaman dilimlerinde internet kafelerimize eşzamanlı olarak denetimler yapılacak, bu konuda kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Çünkü, çocuklarımızın, gençlerimizin uğrak yeri olan bu internet kafelerin bizim gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizi bilmeleri gerekiyor.\"

Toplantıya katılan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aktaş, toplantının çok önemli olduğunu belirterek, \"İnternet kafeler, bilgi yeri, iyilik yeri, güzellik yeri, eğitim yeri olması lazım. Suç yeri, kötü şeylerin yeri olmaması lazım. Çünkü, çocuklar buralara gidiyor. Onlara internetin faydası anlatılmalıdır. Memleketimiz için, çocuklarımız için verimlyi bir toplantı oldu\" dedi.



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