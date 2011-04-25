-KAYMAKAM GÜRBÜZ: DOKTOR BANA TEKME ATTI DİYARBAKIR (A.A) - 25.04.2011 - Kocaköy Kaymakamı Muhammed Gürbüz, bir kadın doktoru hastanın evine gitmediği için darbettiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaköy Sağlık Ocağında görevli doktor Bahar Tekin'in ölüm kalım savaşı veren bir hastanın tıbbi müdahalede bulunmak için evine gitmeyerek, görevini kötüye kullandığını savundu. Görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ardından açığa alındığını anlatan Gürbüz, Tekin'in de kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu öğrendiğini kaydetti. Gürbüz, şunları söyledi: ''Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan arkadaşımı bir programı bildirmek için aradım. Kendisi, babasının durumunun ağır olduğunu, sağlık ocağından doktor ve ambulans talep etmelerine karşılık bir yanıt gelmediğini söyledi. Felçli babasının 3 aydır durumunun ağır olduğunu biliyorduk. Aile, ısrara ve durumu bildirmelerine rağmen doktorun gelmemesine çok tepkiliydi. Kocaköy Sağlık Grup Başkanı Mehmet Ataş'ı aradım. (Hasta ölüm kalım savaşı veriyor. Doktor ve ambulans gönderin.) dedim. Ataş da bana, Sağlık ocağında görev yapan 5 doktordan Bahar Tekin'in nöbetçi olduğunu ve Tekin'i hastanın evine yönlendirdiğini söyledi. Ancak sonradan doktorun eve gitmediğini öğrendim. Tekrar Ataş'ı aradığımda, doktor Tekin'in kendisine gitmeyeceğini söylemiş. Çaresizlik içerisinde ilçede başka doktor da bulunmadığından sağlık ocağına gittim. Yanımda korumam ve şoförlüğümü yapan kişi de vardı. Doktor ellerini kavuşturmuş merdivenlerde duruyordu. Yanına gittim. 'Orada bir insan ölüyor niye gitmiyorsunuz?' diye sordum. 'Şoför yok.' dedi. Arkama döndüğümde ambulans şoförünün orada olduğunu gördüm. Çok sinirlendim. Üzerine doğru yürüdüm, o da geri doğru yürüdü. 'Üzerime gelme.' dedi. Sonra da düştü ve bana tekme attı. Ben de 'siz açığa alındınız' dedim. Bu doktorun evine gitmediği hasta şu anda Diyarbakır Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Görevini yerine getirmeyen doktor hakkında suç duyurusunda bulundum.'' Gürbüz, Tekin'in sağlık ocağına 400 metre mesafedeki hastanın evine gitmemesinin ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, hasta yakınlarının da bu durum karşısında Tekin hakkında hem idari hem de adli yönden şikayette bulunduğunu belirtti. Basında yer alan ''doktoru darp ettiği'' yönündeki haberin doğru olmadığını ifade eden Gürbüz, bu haberleri tekzip edeceklerini, uygulanmadığı taktirde ilgililer hakkında dava açacaklarını söyledi. Diyarbakır Valiliği, iddialarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.