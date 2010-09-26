-KAYMAKAM DEMİREZER: SALDIRI OLMADI SÖKE (A.A) - 25.09.2010 - Söke Kaymakamı Mehmet Demirezer, Askerlik Şubesi'nde meydana gelen olayda, saldırı olmadığını, kaza yada intihar ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Demirezer, yaptığı açıklamada, olayın 19.20 sıralarında meydana geldiğini ve Askerlik Şubesi'nin bahçesinde yaşandığını kaydetti. Gerekli incelemenin vali ve diğer yetkililerle yapıldığını ifade eden Demirezer, şunları kaydetti: ''Saldırı yok. Kaza ya da intihar ihtimali üzerinde duruyoruz. Askerimizi kaybettik. Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, askerin yakın mesafeden kurşun yarası aldığı tespit edilmiş. Kalaşnikof tüfekle 3 el ateş edilmiş. Vatandaşlar 3 el silah sesini duyunca saldırı olduğunu düşünmüş.'' Kaymakam Demirezer, Askerlik Şubesi önünde toplanan vatandaşlara da sakin olmaları ve evlerine gitmeleri yönünde telkinde bulundu. Öte yandan, silah sesi duyulunca, Askerlik Şubesi'nden bir askerin ''Saldırı var'' diye bağırdığı, bunu duyan vatandaşların da saldırı olduğunu düşündüğü öğrenildi.