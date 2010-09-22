Kaymakam çocuğuna senetli muayene

T24- Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kaykamamı Adem Yazıcı'yla, gece ateşlenen çocuğunu kimliğini yanına almadan, eşofmanlarıyla götürdüğü Devlet Hastanesi’nde alay edildiği öne sürüldü.





İlçeye yeni tayin olduğu için fazla tanınmayan Adem Yazıcı’nın, Kaymakam olduğunu söyleyip evrakları sonra getireceğini belirtmesi üzerine, doktor ve hastane çalışanlarının “Buraya her gün senin gibi kaç kaymakam geliyor” diye alaylı konuşup, muayene için de senet imzalattıkları kaydedildi.



Yerel Kocaeli Gazetesi’nde bugün ‘Kim Takar Gölcük Kaymakamını’ başlığı ile yayınlanan haber üzerine hem ilçe hem Kocaeli karıştı.



Gölcük Kaymakamı Mustafa Pekdemir, geçen ay Kocaeli Vali Yardımcılığına atandı. Gölcük Kaymakamlığı görevine de Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali Şahin getirildi. Ancak Dursun Ali Şahin, sadece ona özel bir kararname ile Gölcük’teki görevine başlamadan Yalova’ya Vali oldu. Gölcük Kaymakamlığı’na da ikinci atama ile Konya’nın Çumra İlçesi Kaymakamı Adem Yazıcı getirildi.



Çocuğu ateşlendi, acil olarak hastaneye gitti

Habere göre ilçede henüz fazla tanınmayan Kaymakam Adem Yazıcı’nın çocuğu geçen hafta gece ateşlendi. Kaymakam Yazıcı telaşla üzerinde eşfofmanlarla, yanına kimlik de almadan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil serviste numara sırasına giren Kaymakam Yazıcı, sıra kendisine geldiğinde, “Yanıma kimlik almadım. Ben Gölcük Kaymakamıyım. Çocuğum ateşlendi. Sen işlemleri yap, evrakları yarın getiririm” deyince, görevli buna inanmayıp muayene için senet imzalattı.



‘Günde senin gibi kaç kaymakam geliyor?’

Senet imzalamasının ardından çocuğunu nöbetçi doktor Kamil Okyay’ın odasına götüren Kaymakam Yazıcı, Dr. Okyay'ı da Kaymakam olduğuna inandıramadı. Daha önceden hakkında birkaç soruşturma açıldığı belirtilen Doktor Kamil Okyay, iddiaya göre Kaymakam Yazıcı’yı, “Buraya her gün senin gibi kaç kaymakam geliyor biliyor musun?” diyerek azarladı. Ertesi gün gelenin gerçekten Kaymakam olduğu ise, doktor ve görevlilerin Kaymakamlığa çağırılması, doktor Kamil Okyay’ın da Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’ndeki sağlık ocağına atanmasıyla anlaşıldı.



Yazılı açıklama vali onayını bekliyor

Hastane yetkilileri ve görevliler, memur oldukları için adları açıklanmamak kaydıyla olayı doğrularken, Kaymakan Adem Yazıcı yazılı bir açıklama hazırladığını veonay için Kocaeli Valisi Ercan Topaca’ya gönderdiğini, uygun görülürse bu açıklamanın yayınlanacağını söyledi.



Valilikten açıklama



Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı’nın hastalanan çocuğunu götürdüğü Gölcük Devlet Hastanesi’nde üzeinde kimlik bulunmaması ve eşofmanlı olması nedeniyle görevlilerin kendisine inanmayarak senet imzalatması olayı ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.



Açıklamada, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı'nın oğlu başını çarpıp kanayınca Gölcük Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüğü belirtildi. Kayıt sırasında kimlik ve sosyal güvence olup olmadığının sorulduğu, ancak senet imzalatılmadığı kaydedilen açıklamada, “Kaymakam Yazıcı'nın doktor, memur ve röntgen teknisyeninden fırça yediği tamamen asılsızdır. Acil sağlık hizmetlerinin herhangi bir ücret ve belge talep edilmeden yapılması esastır. Söz konusu olayda kayıt için bilgi istenmiş ve aynı anda muayene ile tedavi süreci de tamamlanmıştır” denildi.



Kocaeli Valiliği açıklamasında Kaymakam Yazıcı ile tartıştığı belirtilen doktorun tayininin sözkonusu olmadığı ancak asli görev yeri olan Gölcük Merkez Yüzbaşılar Sağlık Ocağı'ndaki görevine döndüğü belirtildi.



