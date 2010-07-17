T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaymakam belediyeden önce villa istedi sonra aidatını yatırın dedi

Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş devletin kendisine tahsis ettiği konutu beğenmeyince belediyeden villa istedi.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş devletin kendisine tahsis ettiği konutu beğenmeyince belediyeden villa istedi. O da yetmedi 'aidatı da ödeyin' dedi.

Akşam gazetesinin özel haberine göre; Beylikdüzü Belediyesi tarafından bir arazinin cemevine tahsis edilmesine 'hukuki değil' diyerek  itiraz eden ve inşaatı durduran Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş, bu kez lojman skandalıyla gündeme geldi.

Devletin kendisine tahsis ettiği konutu beğenmeyen Kaymakam Odabaş, resmi bir yazıyla belediyeden villa istedi.  Belediye Özel İdare'ye ait 27 daireden hiçbirini beğenmeyen kaymakam Odabaş'a villa kiralamayı kabul etti.


28 yıllığına tahsis edildi

Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü manzaralı olan ve kirası yaklaşık 2 bin lirayı bulan lüks bir villa kiralayan belediye, bunu 28 yıllığına İl Özel İdaresi'nin kullanımına bedelsiz tahsis etti. Ancak villanın 500 lirayı bulan giderleri Odabaş'a ağır geldi. Özel İdare de bu giderleri ödemeyeceğini Odabaş'a bildirdi.


Belediyeye ödeyin ricası!

Bunun üzerine belediyeye 24 Şubat'ta Odabaş'ın imzasıyla yeni bir yazı yazan kaymakamlık, ortak giderlerin de belediye tarafından ödenmesini rica etti. Bu istek de kabul edildi.


Talebim olmadı

İddialar üzerine ulaştığımız Kaymakam Yusuf Odabaş ise iddiaları reddederek, 'Bu konuda belediyeden asla bir talebim olmamıştır. Bundan haberim olmadığı gibi, kim tarafından gündeme getirildiğini de bilmiyorum' diye kendini savundu.


'Gerekirse ben öderim'

Dilekçeden haberinin olmadığını söyleyen kaymakam Odabaş,'Giderlerin belediye tarafından ödenmesi yanlıştır. Gerekirse bu giderleri ben kendi cebimden ödeyeceğim' dedi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Çanakçı ise haberi doğrulayarak, 'Kaymakam talep etti, meclisten de oylamayla çıktı' diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24