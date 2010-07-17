Kaymakam belediyeden önce villa istedi sonra aidatını yatırın dedi

T24 - Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş devletin kendisine tahsis ettiği konutu beğenmeyince belediyeden villa istedi. O da yetmedi 'aidatı da ödeyin' dedi.



Akşam gazetesinin özel haberine göre; Beylikdüzü Belediyesi tarafından bir arazinin cemevine tahsis edilmesine 'hukuki değil' diyerek itiraz eden ve inşaatı durduran Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş, bu kez lojman skandalıyla gündeme geldi.



Devletin kendisine tahsis ettiği konutu beğenmeyen Kaymakam Odabaş, resmi bir yazıyla belediyeden villa istedi. Belediye Özel İdare'ye ait 27 daireden hiçbirini beğenmeyen kaymakam Odabaş'a villa kiralamayı kabul etti.





28 yıllığına tahsis edildi



Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü manzaralı olan ve kirası yaklaşık 2 bin lirayı bulan lüks bir villa kiralayan belediye, bunu 28 yıllığına İl Özel İdaresi'nin kullanımına bedelsiz tahsis etti. Ancak villanın 500 lirayı bulan giderleri Odabaş'a ağır geldi. Özel İdare de bu giderleri ödemeyeceğini Odabaş'a bildirdi.





Belediyeye ödeyin ricası!



Bunun üzerine belediyeye 24 Şubat'ta Odabaş'ın imzasıyla yeni bir yazı yazan kaymakamlık, ortak giderlerin de belediye tarafından ödenmesini rica etti. Bu istek de kabul edildi.





Talebim olmadı



İddialar üzerine ulaştığımız Kaymakam Yusuf Odabaş ise iddiaları reddederek, 'Bu konuda belediyeden asla bir talebim olmamıştır. Bundan haberim olmadığı gibi, kim tarafından gündeme getirildiğini de bilmiyorum' diye kendini savundu.





'Gerekirse ben öderim'



Dilekçeden haberinin olmadığını söyleyen kaymakam Odabaş,'Giderlerin belediye tarafından ödenmesi yanlıştır. Gerekirse bu giderleri ben kendi cebimden ödeyeceğim' dedi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Çanakçı ise haberi doğrulayarak, 'Kaymakam talep etti, meclisten de oylamayla çıktı' diye konuştu.





