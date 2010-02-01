‘Kaymakam babamdan utanıyor, nefret ediyorum’

T24 - Mustafakemalpaşa eski Kaymakamı Adem Saçan’ın oğlu Buğra Saçan, “Kendisi 57 eşi 27 yaşında. Annemle evliyken karavanda buluşuyorlardı. Anneme şiddet uyguluyordu. O ölmeden nefretim geçmez” dedi...





Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, Mustafakemalpaşa’da kaymakamlık yaptığı dönemde oğlunu işe aldırdığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda çalışan bir kadınla yakın arkadaşlık ilişkisi kurduğu ve Kaymakamlığa ait aracı alkollü kullanıp kaza yaptığı iddialarıyla kınama cezası verilen Sakarya Vali Yardımcısı Adem Saçan’ın oğlu Buğra Saçan babası hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Babasının annesiyle evliyken, şu anki eşi Burcu Saçan’la 4 yıl ilişkisi olduğunu söyleyen Buğra Saçan, “Kendisinden utanıyorum. Nefretim o ölmeden geçmez” dedi. Buğra Saçan, “Yaşadıklarım, bıçaklanan bir insanın şok hali gibi. Sanki bıçaklanmışım gibi büyük bir şok yaşıyorum” dedi. Babasının önceleri ’ilkeli, erdemli bir adam’olduğunu takdirnamelere boğulduğunu anlatan Buğra Saçan, “Kendisi bizim gururumuzdu. Ancak bırakın artık gurur duymayı kendisinden utanıyoruz” dedi. Babası Adem Saçan’ın, şu andaki eşi Burcu Saçan’la annesi ile evliyken ilişkisi olduğunu, annesiyle kasım 2009’da boşandıktan hemen sonra, aralık 2009’da Burcu Saçan’la evlendiğini anlattı. Buğra Saçan şunları söyledi, “Yeni eşi 27, kendisi 57 yaşında. Çok ciddi kavgalar ettik. Mesajlar attık, telefonla da konuştuk, ancak ilişkiyi bitirmedi. Çeşitli yerlerde, karavanda buluştukları, makam odasında görüştüklerinin iddia edilmesiyle ilçede söylentiler aldı yürüdü. Babamın prestiji zedelendi. Sonra annem duydu. Annem duyunca, önce bu ilişkisini bitireceğini söyledi. Sonra fikri değişmiş olacak ki, anneme hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bize defalarca ’Onu seviyorum. Artık onunla evleneceğim. Mutlu değilim’dedi.” Babası Adem Saçan’ın kendisini Mermer Organize Sanayi Bölgesi’ne halkla ilişkiler memuru olarak yerleştirdiğini doğrulayan Buğra Saçan şöyle konuştu: “Benim işe alınmamda 11 kişilik mütevelli heyeti vardı. 2 yıl çalıştım ve sonradan bana hiçbir şey söylenmeden, ’Biz senden çok memnunuz ama ne olduğunu sen de biliyorsun’dediler ve işime son verildi.”