-KAYMAKAM AKDAŞ: BİR VATANDAŞIMIZ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ ARTVİN (A.A) - 31.05.2011 - Artvin'in Hopa ilçesi Kaymakamı Abdullah Akdaş, olaylar esnasında daha önce kalp ameliyatı olan bir vatandaşın kalp krizi sonucu vefat ettiğini söyledi. Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Hopa ziyareti ve mitinginde talihsiz olaylar yaşandığını belirtti. Olaylar nedeniyle ölen olmadığını ifade eden Aktaş, ''Olaylar esnasında daha önce kalp ameliyatı olan bir vatandaşımız, kalp krizi sonucu vefat etti. Bu vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vatandaşımız belki de oradan geçiyordu. Bu konu henüz net değil'' dedi. Olaylar sırasında bir polis memurunun da yaralandığını, durumunun ağır olmadığını bildiren Aktaş, Rize'de tedavi altına alındığını belirtti. Hopa'da şu anda sükunetin sağlandığını vurgulayan Akdaş, şunları söyledi: ''Bazı marjinal gruplar Başbakanın gelişi nedeniyle provokatif eylemlerde bulundular. Sokak olayları meydana geldi. Başbakanı en iyi şekilde ağırlamak istiyorduk. 32 bin nüfuslu Hopa'da 2 bini geçmeyen, çevre ilçelerden de gelenler bu olayları gerçekleştirdi. Yapılması gereken ne varsa yapacağız.'' Aktaş, olaylar nedeniyle şu anda 1 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.