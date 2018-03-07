"Kayma nedeniyle eğitim durdu" denmişti; Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde dersler devam ediyor!

İstanbul Şişli'de Taş Yapı'nın AVM ve rezidans inşaatının yol açtığı iddia edilen kayma nedeniyle eğitimin durdurulduğu söylenen Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde inşaat da eğitim de devam ettiği belirtildi. Veliler ve eğitimciler duruma tepki gösterdi; "Okul inşaat alanına çevrildi. Bahçe içinde hafriyat kamyonları kol geziyor" denildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Öğrencilerin, velilerin ve Şişli Belediyesi’nin tepkileri üzerine eğitime ara verildiği açıklansa da eğitime olduğu gibi devam ediliyor. Toprak kaymasının çökme tehlikesi yarattığı lisenin sadece D Blok’taki sınıfları taşındı. Binden fazla öğrenci dün de okula gitti, çökme tehlikesi yaşayan okulda derslere girmeye devam etti.



Günlerdir süren tepkiler üzerine İstanbul Valiliği önceki gün ‘okulda eğitim durdu’ açıklaması yapmıştı. Valilik açıklamasında lisenin uçurum kenarındaki binasında saat 14.00’da eğitimin durdurulduğu belirtilse de öğrenciler saat 17.00 sıralarında boşaltıldığı belirtilen binada görüntülenmişti.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur, okulda eğitimin durmadığını belirterek, “Valilik anladığım kadarıyla konuya hâkim değil. Okulda eğitim durmadı. Yalnızca tehlikenin yakınındaki D Blok boşaltıldı. O blokta okuyan öğrenciler de başka laboratuvarlara yerleştirildi” dedi.



Valilik yanıltıcı açıklama yaptığını belirten Bodur “Okul boşaltılmıyor. Sadece D Blok boşaltıldı. Vali, konuyu bilmediği için öyle konuşmuş. Öğrenciler diğer laboratuvar ve sınıflara dağıtıldı” ifadelerini kullandı.

‘Prefabrikler hazır değil'

Yaşananların inşaatı gerçekleştiren firmanın ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Bodur şunları söyledi: “Onlar zaten okulun boşaltılıp, kendilerine teslim edilmesini istiyorlardı, prefabrik barakaları da yaptılar oraya. Ama prefabrikler henüz hazır değil. Bu yüzden teslim edilmiyorlar. Kontrolleri de yapılmadı. Prefabriklere bu şekliyle geçmek mümkün değil. Esas bu noktada hesap verecek olan da eğitim-öğretim devam ederken o kamyonları, iş makinelerini okulun içine sokanlardır. Milli Eğitim Müdürlüğü okulu onlara teslim etti.”

"Burası eğitim değil inşaa merkezi"



Kendisi de okulda görev yapan Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak ise “Öğrencilerin tek güvenlik sorunu binanın boşaltılması değil, okulun içinde hafriyat kamyonları geziyor” diye konuştu. Koçak, “Bu okulda 5 bin 300 öğrenci var. Dört yıldır yıkılma tehlikesi vardı ve şu an bu başladı. Şu anda o blokta ders uygulanmıyor ama oradaki öğrenciler diğer bloklara kaydırılarak diğerleri sıkılaştırılıyor” ifadelerini kullandı.



“Mesele iş güvenliği ve çocukların güvenliği ise tek sorun o blokun boşaltılması da değil” diyen Koçak şöyle devam etti: “Okulumuzun bahçesi tamamen inşaat alanına çevrildi. İnşaatı devam eden bölgelerin kapıları kapalı değil, hafriyat kamyonları çocukların arasından geçiyor. Bunlar zaten tehlikeli ve iş güvencesine aykırı durumlar. Bunun dışında geçen gün dakika ölçtüm, benim bir bloktaki sınıftan diğer bloka geçişim inşaat yüzünden 12 dakika sürüyor ve bu teneffüs süresinden fazla. Dolayısıyla esas olan burası eğitim merkeziyken inşaat merkezine çevrildi. Okulda eğitim yapılamıyor.”