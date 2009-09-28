'Kaykay' istilası

Marmara'da balıkçıların kabusu haline gelen jelimsi tabaka ''kaykay'' yüzünden balık avının sağlıklı yapılamadığı bildirildi.

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisanda başlayan avlanma yasağının sona erdiği 1 Eylülde ''Vira bismillah'' diyerek denize açıldıklarını söyledi.

Büyük umutlarla, özellikle ''Kaykay''ı bir daha görmemek beklentisiyle açıldıkları denizden elleri boş döndüklerini ifade eden Dalarel, şöyle devam etti:

''Marmara'da kabus haline gelen kaykay, yine en büyük sorunumuz oldu. Kaykay yüzünden balık avı sağlıklı yapılamıyor. Balıkçılar, daha geniş aralıkları bulunan ağlarla denize açılmak için hazırlık yapıyor. Diğer ağları kaykay yüzünden denizden bile çıkaramıyoruz. Geniş aralıklı ağlarla da sonuç alacağımızı sanmıyoruz ama denemekte fayda var. Kaykay yüzünden Marmara Denizi'nden balıkçılık sona erecek.''

Jelimsi tabaka ''Kaykay''ın yapışması nedeniyle ağların denizden çıkarılamadığını belirten Dalarel, ''Çelik halatların bile kopmasına yol açıyorlar. Direkleri kırıyorlar, makaraları koparıyorlar. Hatta büyük bir balıkçı teknesi kaykay yüzünden neredeyse batıyordu. Ağlar kaykay ile dolunca balık tutamıyoruz. Her gün hortumlarla ağlardan jel temizliyoruz'' dedi.

Birçok balıkçının teknelerini satmayı planladığını dile getiren Dalarel, yetkililerden ''Kaykay''a karşı kalıcı çözüm bulmalarını istedi.

Gemlik Körfezi'ndeki balıkçılar da ''Kaykay'' yapışması nedeniyle ağlardan verimli şekilde faydalanamadıklarını, hergün ağ ya da teknede oluşan hasarları onarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Jelimsi tabaka yüzünden ağların gözeneklerinin kapandığını ifade eden balıkçılar, ''Mantarlar dibe batıyor. Ağlar ters dönünce balıklar gidiyor. Balık tutamayınca da yanımızda çalışanlara para veremiyoruz. Marmara balıkçısının durumu giderek daha kötüye gidiyor'' diye konuştu.

Marmara Denizi'nde, bilim adamlarının bir deniz anası türünün sebep olduğunu bildirdikleri, balıkçıların ''Salya'' veya ''Kaykay'' diye adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabaka, ağları ağırlaştırarak dibe doğru çekiyor ve gözeneklerini tıkıyor.