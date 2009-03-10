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Bilim / Teknoloji

Kayıtlı cep sayısı 113 milyon

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı cihaz sayısının 113 milyona yaklaştığını açıkladı

10 Mart 2009 02:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı cihaz sayısının 113 milyona yaklaştığını açıkladı

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, telefon cihazlarının, elektronik haberleşme şebekelerinde hizmet alabilmesi için "IMEI" adı verilen elektronik kimlik numaralarına sahip olduğu hatırlatıldı.

Aralık 2005'den beri kurum tarafından işletilen ve cihazları kayıt altına alan sistemin, yasal olarak ithal edilen ve beyaz listede yer alan telefonların hizmet alabilmesi, siyah listede bulunan kaçak, kayıp ve çalıntı cihazlara ise hizmetin engellenmesi için kurulan dünyadaki ilk ve tek sistem olduğu belirtildi.

MCKS'de, toplam kayıtlı cihaz sayısının 113 milyona yaklaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MCKS sayesinde, bir taraftan kayıtsız ekonomi ile mücadele edilerek vergi kayıplarının ve haksız rekabetin önüne geçilmiş, tüketicilerin faturalı ve garantili cihazları tercih etmeleri teşvik edilmiş, diğer taraftan gasp, hırsızlık, yaralama öldürme gibi sosyal sorun haline gelen olaylar önemli oranlarda engellenmiştir.

Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için www.mckstk.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca MCKS bünyesinde vatandaşların hem bilgi alabileceği hem de kayıp ve çalıntı cihazları kullanıma kapatılmasını sağlamak için ihbar edilebileceği bir çağrı merkezi bulunmaktadır."

Bilgi ve İhbar Merkezi'ne "444 9 777" ve "(312) 232 23 23" numaralı hatlardan ulaşılabileceği kaydedildi.

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