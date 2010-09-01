Kayıtdışıyla mücadelede yeni adım

T24- Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye dönük olarak VİMER'in hizmet ağı genişletiliyor.



Buna göre vatandaşlar, bugünden itibaren “Alo Maliye 189” yerine “444 0 189” numaralı hattan VİMER'i arayarak, vergi kayıp ve kaçağı ihbarlarını telefonla yapabilecek.



Hürriyet'in haberine göre, telefonla yapılan ihbarlar tek merkezden yönetilecek. Bu çerçevede, “belge verilmemesi, mükellefiyet kaydı olmaması, vergi dairesine bildirimi yapılmamış işçi çalıştırılması, kira gelirlerinin beyan edilmemesi, belgesiz emtia bulundurulması” gibi vergi kaybına neden olacak ihbarlar, VİMER'de kayıt altına alınacak.



YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?



Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin ihbarların bildirim sürecinde Vergi İletişim Merkezi ile iller arasında otomasyon sistemi kullanılacak. VİMER tarafından kaydedilen ihbarlar, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili illere işlem yapılmak üzere en geç 2 iş günü içerisinde aktarılacak. Sistemin uygulamaya geçmesiyle birlikte ihbarlara mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, sürece ait faaliyetlerin istatistiksel bilgileri, görevli birimlerin performans değerlendirme sonuçları ve ihbar sonucunda yapılan işlemler merkezi denetime tabi tutulacak.



Bu arada, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Alo Maliye 189 hattı da kapatılacak. Böylece ihbar bildirimlerinin yönetimi VİMER tarafından, vergi mahremiyeti ve gizlilik esası çerçevesinde tek merkezden sağlanacak.



Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin ihbarları da almaya başlayan Vergi İletişim Merkezi, mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vergisel konularda danışmanlık yapıyor. Telefonla yapılan ihbarları tek merkezden kabul eden Merkez, hafta içi 09.00–19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkeze yapılan aramalar, Türkiye'nin her yerinde şehir içi arama ücreti ile ücretlendiriliyor.