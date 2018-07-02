Kayıt için Meclis'e gelen CHP'liler parti içinde tartışma olup olmadığı konusunda anlaşamadı

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP içinde başlayan çift başlılık, 27. yasama döneminde TBMM’de görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemlerinde de kendisini gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran sonrasında partide bir liderlik tartışması yaşanmadığını söylerken; cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen isimlerden, bir dönem daha Bolu milletvekili seçilen Tanju Özcan ise seçim sonuçlarının tartışmasız bir şekilde ‘başarısız’ olarak nitelendirilmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Torun ile Bolu Milletvekili Özcan, ayrı saatlerde geldikleri Meclis’te parti içindeki sorulara yaptıkları değerlendirmelerle birbirileriyle ters düştü. CHP’de bir liderlik tartışması olmadığını savunan ve "CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki bir an önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok" diyen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a karşın, İnce’nin en yakın ekip arkadaşlarından biri olan Özcan, "CHP olarak biz yüzde 22’de kaldık. Ve hiç tartışmasız başarısız bir netice elde ettik. Neresinden bakarsanız bakın onu başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Ne yapılması gerektiğini partililer tartışıyor bizler de tartışıyoruz” diye konuştu.

CHP’de asıl yarışın TBMM Başkanvekilliği ve katip üyeliklerinde yaşanacağı, İnce ekibinin listesiyle, Genel Merkez’in karşı karşıya gelebileceği ifade ediliyor.

Baykal'ın odası belli oldu

Öte yandan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Meclis’te bundan sonra kullanacağı çalışma odası da belli oldu. AKP’nin bu seçimlerde listeye alınmayan engelli milletvekili tarafından kullanılan oda yeni süreçte Baykal’a ev sahipliği yapacak. Baykal, 8 Temmuz Pazar günü yapılacak milletvekili yemin töreninin açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Meclis’te kayıt işlemlerinde CHP’lilerin açıklamaları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Sayın Genel Başkan da Sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki bir an önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Bolu Milletvekili Özcan, “Sayın İnce’nin aldığı oya bakıldığında 1977’den buyana 30 barajını geçen ilk aday oldu CHP’de. CHP olarak biz yüzde 22’de kaldık. Ve hiç tartışmasız başarısız bir netice elde ettik. Neresinden bakarsanız bakın onu başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Ne yapılması gerektiğini partililer tartışıyor bizler de tartışıyoruz. Ortada bir başarısızlık var. Bunun sonucunda ne olması gerektiğini bütün partililer hep birlikte sağlıklı şekilde duygusal davranmadan yapmak gerekiyor”.