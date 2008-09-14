Kayıt için 'kapı kolu' istendi

Diyarbakır'daki bir okul, kayıt için başvuran öğrenci velilerinden iki kapı kolu istenmesi tepkiye yol açtı.



Merkez Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Karacadağ İlköğretim Okulu'na, çocuklarını kayıt yaptırmak gelen velilere kayıt için gerekli evrakları içeren liste verildi. Velilerin eline tutuşturulan listede kayıt için, öğrencinin kimlik fotokopisi, Ana-baba kimlik fotokopisi, Adrese dayalı (TÜİK verilerine göre) ikametgâh, 1 top fotokopi kağıdı, 10 YTL'lik posta pulu ve 2 adet kapı kolu' getirilmesi istendi.

Veliler, istenilen belgeleri anlayışla karşılarken, 2 kapı kolu istenmesine şaşırdı.



Adını vermek istemeyen bir okul yöneticisi, çocukların kapıları sert çarpması nedeniyle sürekli kapı kollarının bozulup kırıldığını yüksek maliyet getiren bu sorunu aşmak için velilerden böyle bir talepte bulunduklarını söyledi.

