-KAYISI ÜRETİCİSİNE ''DON'' YARDIMI MALATYA (A.A) - 22.07.2010 - AK Parti Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, Mart ayında dondan zarar gören 26 bin kayısı üreticisine 89 milyon 800 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Özlemtoprak, yaptığı yazılı açıklamada, Mart ayında yaşanan don olayının kayısının bulunduğu 598 bin dekar bahçe alanını etkilediğini ifade etti. Malatya milletvekilleri olarak, çiftçilerin yegane geçim kaynağı olan kayısı üretimindeki bu zararın giderilmesi için ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundukları ve sürekli istişare halinde olduklarını'' belirten Ölmeztoprak, dekar başına 150 lira ödenmesi çalışmalarında, icmallerin kesinleştiğini, ilçeler bazında üretici sayısı ve arazi miktarının çıkarıldığını vurguladı. Ölmeztoprak, şunları kaydetti: ''Yaklaşık 26 bin kayısı üreticisine, 598 bin dekar zarar gören kayısı bahçe alanları için 89 milyon 800 bin TL ödeme yapılacak. İlçeler bazında en çok zarar ilçelerimiz, sırasıyla Akçadağ, Malatya Merkez, Darende, Battalgazi, Hekimhan, Arapgir, Arguvan, Kale, Kuluncak ve Doğanşehir. En az zarar ödemesinin gerçekleştirileceği ilçen Doğanyol ilçesidir.''