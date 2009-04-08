Kayısı sözünü duyan üretici sevindi

ABD Başkanı Obama'nın İstanbul'da üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda kayısı ile ilgili söylediği sözler, Malatya kayısısına bedava reklam jesti olarak yorumlandı.



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Tahir Kalaycıoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın İstanbul'da üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda kayısı ile ilgili söylediği sözlerle, Malatya kayısısının bedava reklamının yapılmış olduğunu söyledi.



Kalaycıoğlu, Malatya kayısısının 84 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, her yıl ortalama 70 bin ton ihracat yapıldığını, bu ihracatın yaklaşık 36 bin tonunun ABD'ye gittiğini söyledi.



"Bizim AB ülkelerine kayısı ihraç edememek gibi bir sıkıntımız yok" diyen Kalaycıoğlu, şöyle devam etti:



"Yıllık ortalama 70 bin ton kayısının 36 bin tonu ABD'ye ihraç ediliyorsa geri kalanı orta Avrupa ve AB ülkelerine ihraç ediliyor. Ancak ABD Başkanı Barack Obama Türkiye'nin AB'ye üye olması halinde ihracat sorunu kalmayacağını düşünmüş olmalı. AB'ye üye olmasak bile ihracat sorunumuz yok. Ancak bir dünya liderinin kayısı ile ilgili konuşması Malatya kayısısının bedava reklamı olmuştur."



Kalaycıoğlu, her yıl ortalama 120 bin ton kuru kayısı üretildiğini, bu üretimin yanı sıra natürel kuru kayısı ihracatı da yapıldığını dile getirdi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Geyik de Obama'nın "Çatışma bölgelerine askerlerini gönderen NATO üyesi bir Türkiye, niye kayısısını Avrupa ülkelerine satamasın" sözlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bu açıklamaların ihracatı artıracağını düşündüklerini bildirdi.



Geyik, geçen yıl 27 AB ülkesine 37 bin 500 ton kuru kayısı ihraç ettiklerini, bundan 127 milyon 850 bin dolar gelir elde ettiklerini bildirdi. Geyik, "İhracatımızın 3'te birini de Rusya'ya yapıyoruz. Uzak doğu ülkelerine ve Japonya'ya da ihracat yapıyoruz. Geçen yıl toplam 95 bin 768 ton kayısı ihraç edildi. Bu ihracattan 313 milyon 59 bin 231 dolar gelir elde edildi" dedi.



Malatya Obama’ya kayısı ve kartpostal göndererek teşekkür edecek



Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, ABD Başkan Barack Obama'ya kayısı ve Obama'nın resminin yer aldığı 91 bin kartpostal göndereceklerini bildirdi.



Daşöz, 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulunda düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, ziyaretin Türkiye'de ve dünyada büyük bir gündem oluşturduğunu söyledi.



Obama'nın üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği toplantıda, kullandığı sözlere değinen Daşöz, şöyle konuştu:



"Başkan Obama'nın konuşmaları arasında kayısıdan bahsetmesi biz Malatyalıları ayrıca heyecanlandırdı, mutlu etti. Malatya'daki ilköğretim ve liselerde okuyan 91 bin öğrenci olarak bunu bir fırsata dönüştürme, bundan Malatya'nın kayısının tanıtımı için yararlanma noktasında hemen öğrencilerimiz harekete geçti. Çok hızlı bir proje geliştirildi. Çalışmalar hemen başladı. Malatya'da 91 Bin Dev Öğrenci başkan Obama'ya 91 bin kartpostal gönderme kararı aldı. Kartpostalda Obama'nın resmi ve Malatya kayısısı yer alıyor. Malatya halkını da bu kampanyaya davet ediyoruz. Bunun arkasında bir mektup kısmı olacak, bir yazılı metin kısmı, ön kısmında da başkan Obama'yı ve kayısıyı sevdiğimizi belirten bir söz yer alacak. İngilizce olarak düzenlenecek bunlar. Bunun Malatya'mız için Malatya'nın kayısısının tanıtımı için önemli bir hareket olacağını değerlendirdik. Çocuklarımız inanılmaz bir heyecan içindeler. 91 Bin Dev Öğrenci Projesi'nin farkı da bu diye düşünüyoruz. Bu yolda çok olumlu geri dönüşler alacağımızı umut ediyoruz."



Kernek Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Narinç de Malatyalı öğrencilerin Başkan Obama'ya kartpostallarla birlikte sevgisini ve en değerli meyvesi olan kayısının resmini göndereceğini dile getirdi.



Kartpostalların PTT Malatya Başmüdürlüğünden gönderileceği kaydedildi.



Vali Daşöz'ün öncülüğünde üç yıl önce başlatılan "91 Bin Dev Öğrenci" projesi kapsamında kentteki ilköğretim ve lise öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerden elde edilen gelirle beş okul yaptırıldı, bazı okulların yapımı da devam ediyor.

