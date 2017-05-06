Kayıplara karışan konsolosluk çalışanları hakkında 'FETÖ' iddiası

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nda görevli Muavin Konsolos Muhammed Tan ve memur eşi Ceyda Tan, Türk makamlarının Türkiye'ye gelmeleri yönünde yaptığı çağrıyı yanıtsız bıraktı. Diplomatik pasaportları iptal edilen çiftin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Çiftin "FETÖ" üyesi olabileceği iddia ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre; başkonsolosluğun talebi üzerine harekete geçen yunan güvenlik makamları, sınır bölgelerinde araştırma başlattı. Çiftin pasaportları iptal edilmeden önce Yunanistan dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.