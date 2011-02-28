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Kayıp yakınlarının gözü Adli Tıp'ta

28 Şubat 2011 02:00



T24 – Hülya Karabağlı /ANKARA

Siyaset ve kamuoyunun sıcak gündemi ‘Toplu mezarlarla’ ilgili süreçte gözler Adli Tıp Kurumu’na çevrildi. Bitlis’in Mutki İlçesi’ndeki toplu mezardan çıkarılan 18 kişiyle ilgili  ‘kimliklendirme’ sonuçları için kayıp yakınları beklemede.

BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş,  T24’e, Mutki’deki kazılarda çıkarılan 18 insan kemiğinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini söyledi. “ Kemiklerle ilgili kimliklendirme çalışmaları ne zaman biter belli değil” diyen Karabaş, “Eğer, sadece bu işler için kurulan bir Adli Tıp Kurumu olsaydı;  bugün kemiklerin kime ait oldukları konusunda daha erken sonuç alınırdı” dedi.

Kayıp yakınlarının Adli Tıp’tan gelecek yanıtı merakla beklediklerini anlatan Karabaş’a göre, Türkiye bu konularla ilgili yeni bir yapılanmaya gitmeli. Bunun için bağımsız bir Adli Tıp Kurumu oluşturulmalı, DNA Bankası kurulmalı, kayıp başvuruları için savcılıkla özel bir birim olmalı.

90’lı yılları karanlık dönem diye nitelendiren Karabaş, bölgede çok sayıda ‘toplu mezar’ olduğunu söyledi. Mutki'de 5 Ocakta başlayan kazılarda 18 kişinin cesedine ulaşılmıştı.


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