Kayıp yakınları 400. kez bir araya gelecek

Hasan Ocak'ın gözaltına alındığına tanıklık edenler vardı, ancak yakınları ısrarlı başvurularına bir türlü yanıt alamadı. Sadece Ocak ailesi değildi yakınlarını arayanlar, bir araya geldiler ve her cumartesi günü Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmaya başladılar. Artık isimleri "Cumartesi insanları"ydı.

Ne polis tarafından tartaklanmaları, gözaltına alınmaları ne de soğuk, yağmur ve kar vazgeçirmedi yakınlarını aramaktan. Eylemleri 170. haftaya geldiğinde polisin baskısı daha da arttı, oturmalarına izin verilmedi. 30 hafta boyunca süren polis engeli nedeniyle 1093 kişi gözaltına alındı. 31 Ocak 2009'da oturma eylemi yeniden başladı.

Ülkenin her yanında kayıp yakınlarını arayanlar Galatasaray Lisesi önüne taşındı. Avrupa'dan, Ortadoğu'dan eyleme destek vermeye gelenler oldu. Arjantin'den Plaza del Mayo anneleri yanlarında yer aldı.

Kayıp yakınları 24 Kasım 2012 günü 400. kez oturma eylemi yapmaya hazırlanıyor.