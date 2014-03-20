Kayıp uçağa ait yeni izler çıktı

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Hint Okyanusu'nun güneyinde kayıp Malezya uçağına ait olma ihtimali olan iki parça bulunduğunu söyledi.

Abbott, parlamentoda soru cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'nun güneyinde yeni ve güvenilir bilgilerin gün ışığına çıktığını söyledi.

Abbott, "Uydu fotoğrafları Hint Okyanusu'nun güneyine ait. Araştırma uçaklarını bölgeye yönlendirdik. Nesneler uçağa ait olmayabilir, yerini bulmak da zor" dedi.

Abbott, görülen parçaların detayları konusunda bir açıklama yapmadı.

Ailelerin sabrı taştı

Öte yandan aileler, Kuala Lumpur'daki basın toplantısında seslerini gazetecilere duyurmak istedi, ancak yaka paça uzaklaştırıldılar.

Yetkililerden daha fazla bilgi talep eden aileler, arama sürecinin yavaşlığından yakınıyor. Sonuç alınamazsa açlık grevine gideceklerini söylüyorlar.

Olaylı geçen basın toplantısında kayıp uçakla ilgili son bilgiler de paylaşıldı.

Malezyalı yetkililer, uçağın Maldivler'de görüldüğü iddialarını yalanladı.

Pilotun evinde bulunan uçuş simulatöründen bazı bilgilerin silindiği de ortaya çıktı. Silinen bu bilgilerin kurtarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Kuala Lumpur Pekin seferini yaparken 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla 8 Mart Cumartesi günü ortadan kaybolan Malezya uçağına, tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Bulunan parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığı, parçalara ulaşılıp detaylı inceleme yapıldıktan sonra netleşecek.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan yolcu uçağı 26 ülke tarafından Avustralya'nın yüzölçümü genişliğinde bir alanda aranıyor.