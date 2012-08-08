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Kayıp tabloların MİT'te ve resmi kurumlarda olduğu ortaya çıktı

Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nden kaybolan, bir kısmının MİT'te ve resmi kurumlarda olduğu ortaya çıkan eserler geri istendi

08 Ağustos 2012 20:29

Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde 202 eserin kayıp, 46 eserin sahte, 27 eserin orijinalliğinin ağır kuşkulu olduğu haberilerinin ortaya çıkmasının ardından Kültür Bakanlığı kayıp eserlerin peşine düştü. Edinilen bilgilere göre bazı kayıp eserlerin MİT'te ve diğer resmi kurumlarda olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kültür Bakanlığı'nın müze envanterinde yer alan, ancak müzede bulunmayan tablolarının, aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında oldukları belirlendi.

Resim Heykel Müzesi'nin 12 Eylül’de tahribatına uğradığını, ama göreve başladığı dönemde depolardan kolunuzu uzatsanız eser alabilecek kadar korumasız bir ortamın olduğunu söyleyen Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın isteği üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında oldukları anlaşılan tablolar resmi yazı yazılarak geri istendi.
 
Kültür Bakanlığı kaynaklarına göre, MİT'te müze envanterlerine kayıtlı yaklaşık 50 tablo bulunuyor. Tablolar ayrıca, Cumhurbaşkanlığı'na, yurtdışı ya da merkez teşkilatlarında sergilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na, hatta Hacettepe Üniversitesi'ne de emaneten verilmiş durumda.

Bakan Günay imzasıyla, geri istenen eserlerin bir kısmı da Kültür Bakanlığı'na ulaştı.

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Resim ve heykel müzesiMİTresmi kurum ve kuruluşlarKültür Bakanı Ertuğrul Günay

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