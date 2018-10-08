Kayıp Suudi gazeteci için ABD'ye çağrı

Amerikan Washington Post gazetesi, İstanbul'da kaybolan yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda ABD'ye çağrı yaptı. Gazetenin başyazısında, "ABD artık Sayın Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair tüm gerçekleri belirlemek için sıkı bir çaba sarf etmeli" denildi. Bu olaydan ötürü Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD hükümetlerinin "kaçınılmaz" sorumlulukları olduğu belirtilen yazıda, Washington'ın Riyad yönetiminden "cevaplar talep etmesi" istendi. Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ayrıcalıklı müttefik" olarak tanımlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın işbirliği yapmaması durumunda ise Kongre'nin bu ülkeyle "tüm askeri işbirliğini askıya alması" gerektiğini belirtti.

Washington Post geçen Cuma günü, Veliaht Prens'e yönelik eleştirileriyle tanınan muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın köşesini boş bırakarak 59 yaşındaki Suudi yazara destek vermişti.

Türkiye'ye de çağrıda bulunuldu

Gazete, yayımladığı başyazıda, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bilgisini "yayan" Türkiye'yi de bu doğrultudaki tüm kanıtları bir an önce kamuoyuyla paylaşmaya ve olayı tüm yönleriyle soruşturmaya davet etti.

Uluslararası haber ajanslarına konuşan Türk yetkililere göre polis, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğü görüşünde. Kaşıkçı'nın Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yakın bir arkadaşı, öldürülen gazetecinin parçalara ayrıldığını iddia etmiş, Suudi başkonsolosluk yetkilileri ise iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirmişti.

Geçmişte Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapan Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhindeki görüşleri yüzünden tutuklanabileceği endişesiyle 2017'de ABD'ye taşınmıştı. Kaşıkçı, ABD'ye yerleştikten sonra Washington Post için Suudi Arabistan konusunda yazılar kaleme almaya başlamıştı.

Kanada'dan tepki

Son dönemde Suudi Arabistan ile gerginlik yaşayan ülkelerden Kanada da Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ın sözcüsü Adam Austen, Kaşıkçı'nın Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair haberler nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Austen, Kanadalı yetkililerin daha fazla bilgi edinebilmek için etkin şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Riyad yönetimi, Kanada'nın Suudi Arabistan'da insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasını eleştirmesi üzerine bu ülkenin büyükelçisini sınır dışı etmişti. Ottawa büyükelçisini de geri çağıran Suudi Arabistan, Kanada ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarını da askıya almaya karar vermişti.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

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