Kayıp Söz Almanca’da

Oya Baydar'ın Türkçe basılmadan önce çeviri hakları satılan Kayıp Söz isimli romanı Almanca olarak yayınlandı.Oya Baydar, ilk romanını on yedi yaşında, lise öğrencisiyken yazdı. Bu roman, Türkiye'nin en çok satan gazetesi Hürriyet'te "Türkiye'nin Sagan'ı" reklamlarıyla 1958 yılında tefrika edildi. İkinci gençlik romanı Allah Çocukları Unuttu 196l'de, Savaş Çağı Umut Çağı adlı romanı 1963'te yayınlandı. Daha sonra, Türkiye'nin toplumsal yapısında önemli değişimler olduğu ve sosyalist bilinçle birlikte kitlelerin hareketlendiği 1960-80 döneminde sol hareket ve siyasal çalışmalara öncelik verdi, kendi deyişiyle “edebiyatı unuttu.”Edebiyata dönüşü, Almanya'da sürgünde yaşarken sosyalist sistemin çöküşünün yakın tanığı olmasıyla gerçekleşti. Baydar, bu dönüşü, Türk edebiyatının büyük hikâyecisi Sait Faik'in "Yazmasam çıldıracaktım" sözüyle açıklıyor. Önceleri yayınlama kaygısı taşımadan yazdığı hikâyeleri/anlatıları topladığı Elveda Alyoşa adlı hikâye kitabı 1991 Sait Faik Hikâye Ödülü’nü kazandı. 1993'te Kedi Mektupları romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’nü, daha sonra da Sıcak Külleri Kaldı romanıyla Orhan Kemal Roman Armağanı’nı ve Erguvan Kapısı romanıyla Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldı. En son romanı Kayıp Söz 2007 yılında Türkçe yayımlanmasından önce Almanca çeviri hakları ülkenin en prestijli yayıncılarından, 1934’te yayın hayatına başlayan Ullstein-Claassen tarafından satın alındı.Monika Demirel'in çevirisiyle bu hafta Alman okurlarla buluşan romana yayınevi kataloğunda 5 sayfa yer ayırdı ve yılın en önemli kitabı olarak basına tanıtıldı.Fransızca çeviri hakları Phebus'a satılan Kayıp Söz, 2009 başında Valerie Gay-Aksoy çevirisiyle Fransızca olarak da yayımlanacak. Romanlarının Romence, Bulgarca ve Yunanca çeviri hakları da satılan Oya Baydar'ın internet sitesi de okurları için İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı.