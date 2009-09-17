Kayıp Sembol'ün düğümlerinden biri Türkiye'de çözülüyor!

Dan Brown'un merakla beklenen Kayıp Sembol romanın düğümlerinden biri Kartal F tipinde çözülüyor.



Hürriyet'in haberine göre, dünyadaki tüm yayıncılar, bu kitabı bir kurtarıcı olarak görüyordu. Krizin salladığı yayın şirketleri için Dan Brown bir katalizör olacaktı çünkü. Kayıp Sembol’le içeri okuyucu çekip başka kitaplar satmak için. Bir tür krize veda partisi...

Öngörü büyük ölçüde doğru çıktı diyebilirim. Harry Potter’dan beri en büyük kitap festivaliydi. Gerçi onun rekorunu kıramadı ama yetişkin romanlarında 24 saatte en çok satan kitap oldu.

Ancak başka bir durum daha yaşandı Kayıp Sembol’de. Asıl incelenmesi gereken, öngörünün eksik kısmı... Tahtakale esnafı gibi birbiriyle didişen kitapçılar, Dan Brown’a satış rekoru yaşatırken indirim rekoru da kırdırdılar. Rekabet ederken yarı yarıya fiyat indirdiler.

Dan Brown meselesi, şimdi krizin vurduğu bir sektörün yeni rekabet koşullarını oluşturuyor. Bir kitap, nasıl sunulduğundan nasıl satıldığına, dünyadaki her yayınevinin incelemesi gereken bir pazarlama vakasına dönüşüyor.

Haziran ayından beri büyük bir gizlilikle yürüyen projenin New York’taki yansımalarını aktaracağım. Daha doğrusu, yeni yayıncılık modelini anlatacağım.

Kayıp Sembol’ü 4 ayrı formatta çıkardılar

1) 528 sayfalık, sert kapaklı basım. 29.95 dolar (45 TL).

2) 784 sayfalık, ciltsiz basım. 31 dolar (47 TL).

3) 17 saat 51 dakika süren, 14 CD’lik sesli kitap. 50 dolar (75 TL).

4) 6 saat 24 dakika süren, 5 CD’lik özet sesli kitap. 30 dolar (45 TL).

Yüzde 46 indiren oldu

Kitapçılar arasında öyle yoğun bir rekabet oluştu ki, normal fiyat üzerinden Amazon.com yüzde 46, Barnes&Noble (B&N) ve Borders yüzde 40 indirim yaptı. Hatta B&N, üyelerine indirilmiş fiyat üzerinden bir yüzde 10 indirim daha uyguladı.

Kitapçılar indirimleri kendi paylarından yaptı. Yayıncının kâr marjı aşınmadı. Zaten krizin en çok etkilediği şirketlerden Random House’un Kuzey Amerika operasyonu da, büyük oranda Kayıp Sembol’ün satışına endekslenmişti. İşler iyi gitmezse Kuzey Amerika’dan çekilmeyi dahi düşünebilirler.

Her kitapçı, kitap için kendine göre bir anons şekli belirledi. Örneğin B&N, kitabı “Robert Langdon Serisi 3” diye sunuyor. Dan Brown’un şifre çözücüsü Langdon’ın geçtiği önceki iki kitap Melekler ve Şeytanlar (2000) ile Da Vinci Şifresi’ne gönderme yapıyor (2003). Amazoncular da “Robert Langdon döndü” diyor.

Hiçbir kitapçı, Brown’ın başarısız sayılabilecek diğer iki kitabı Dijital Kale (1998) ile İhanet Noktası’ndan (2001) bahsetmiyor. Sanki külliyatından silmişler. Raflarda yeni basımları da yok. Robert Langdon’dan yeni bir Sherlock Holmes yaratıyorlar.

Toplam satış ne oldu henüz belli değil. Amerika’da kitap satışlarını araştıran Nielsen BookScan, net rakamı önümüzdeki hafta açıklayacak. Ancak büyük satış kanallarına teker teker baktım, hepsinde bir numara gözüküyor. Amazon.com, B&N, Borders...

İlk resmi açıklama B&N’den geldi. Kayıp Sembol’ün, yetişkin romanlarında 24 saatlik satış rekorunu kırdığını açıkladı. Amazon’un Kindle satışında da bir numaraydı. Fiyatı 9.99 dolar (15 TL). Dan Brown’ın Wall Street Journal’da bir açıklamasına rastladım. Kayıp Sembol’ün e-kitap (Kindle’ı kastediyor) fiyatlamasına karşı bir test olarak olarak kullanılmasını istemiyorum, demiş. Biraz geç kalmış...

Kitapçılarda dev stoklar

NE kadar hızlı satılırsa satılsın, 5 milyonluk Amerika baskısı o kadar büyük bir rakam ki, girdiğim bütün kitapçılar Kayıp Sembol stoklarıyla dolmuştu. Borders’ın Madison Square Garden’daki şubesinde bir duvarı boydan boya Kayıp Sembol’le örmüşler. Hiç de bitecek gibi durmuyordu. 5. Cadde’deki B&N’in satış elemanı, kitabın satışının iyi olduğunu ancak daha önemlisi toplam satışın yükseldiğini söyledi. Kayıp Sembol bütün kitapçılar için bir katalizör oldu. İçeri Kayıp Sembol için giren, başka bir kitap daha aldı. Sonuçta ilk gün herkes işten memnun çıktı. Kitapçılar, yayıncılar, Dan Brown... Hatta bir görevli, cumayı da böyle atlatırsak krizi artık hissetmeyiz, diyordu. Niye dedim. O gün de Oprah Winfrey yeni kitap seçimlerini açıklayacakmış. Ellerinde Oprah’ın listesiyle kitapçıdan içeri girecek öğlen kuşağı kadınlarına da Kayıp Sembol satacaklarmış.

Paul Michael kitaba ses veriyor

Kayıp Sembol’ün yayıncısı olan Doubleday, dünyanın en büyük yayınevi grubu Random House’un bünyesinde. Random House ise Alman Bertelsmann’a bağlı. Bertelsmann’ın sahip olduğu yayınevlerinin şemsiye şirketi.

Bu yüzden Random House, Kayıp Sembol’ü farklı versiyonlarda satışa sürerken, şemsiyesi altındaki yayınevleri arasında bir iş bölümü yapmış. Doubleday, bundan bir süre önce kriz yüzünden dünyanın en prestijli yayınevi Alfred A. Knopf’la birleşmişti. Sert kapak onlarda. Ciltsiz olan versiyonu Random House Large Print’e vermişler. Sesli kitapları ise Random House Audio Publishing Group hazırlamış.

Sesli kitapta anlatıcı Paul Michael. Amerikan sit-com’larında yan roller üstlenen, Kanadalı, tanınmamış bir aktör. Imdb.com’a göre 2006’da Opus Dei hakkında hazırlanan bir belgeselin de anlatıcısı olmuş. Opus Dei, Da Vinci Şifresi’ndeki katil albino keşişin üyesi olduğu Katolik tarikat. Seslendirme sırasında kadın kahramanların ağzından konuşurken sesini inceltiyor.

Kartal F tipi Dan Brown’ın kitabında

Amerikalı yazar Dan Brown’ın dün satışa çıkan son romanı Kayıp Sembol’ün (The Lost Symbol) düğümlerinden biri Türkiye’de çözülüyor. Masonluğun en üst seviyesine sızmayı başaran ve kendine Mal’akh diyen romanın kötü kahramanın gözü bütün Masonların lideri, Üstad-ı Azam Peter Solomon’un hem yerinde hem de parasındadır. O gücü elde etmek için elinden gelen her türlü kötülüğü yapacak niteliktedir. Bunun için inanılmaz bir plan yapar. Ama parayı elde edebilmesi için Peter Solomon’un oğlu Zachary’nin ortadan kalkması gerekmektedir. İşte Mal’akh’ın yolu burada Türkiye’ye düşer. Çünkü Solomon’un oğlu genç Zachary Türkiye’ye girişinde kokainle yakalanıp Kartal Soğanlık F Tipi Cezaevi’ne konmuştur. Ve Mal’akh’ın eli buraya kadar uzanır ve Zachary orada öldürülür. Sonra cezaevinin müdürü de gizemli bir şekilde ortadan yokolur. Anlaşılır ki ölümle ilgili bağlantılar anlaşılmasın diye o da Boğazın dibini boylamış ve Marmara denizinin dibinde Mavi Yengeç’lere yem olmuştur.

Burası otel değil

57’nci bölümde Peter Solomon’un oğlu Zachary’nin Kartal Soğanlık F Tipi Cezaevi’nde olduğu anlatılıyor. 37 numaralı tutuklu, havalandırmadan hapishane müdürünün şu dialogunu duyar: “-Evet, evet uzaktar geldiniz ama ilk ay ziyaretçi yoktur. Devlet düzenlemesi. İstisna yok. -Oğlum güvende mi? -Oğlunuz madde bağımlısı. - İyi davranılıyor mu ona? -Yeter artık. Burası otel değil. - Amerikan Hükümeti (suçlunun) iadesini isteyecektir. -Evet, evet her zaman isterler. Yapılır ama işyemler bir kaç haftamızı alır... hatta ayımızı... değişir.”

Rüşvet iması yapılıyor

Hapishane yetkilisinin “Sizin gibi para sorunu olmayan bir adam için her zaman opsiyonlar vardır. Hükümette tanıdıklarım var. Eğer siz ve ben birlikte çalışırsak oğlunuzu buradan çıkarabiliriz... yarın bütün suçlamalar düşünce. Hatta kendi ülkesinde bile bir davayla karşılaşmayabilir” sözleri dikkat çekiyor. Peter Solomon, öneriyi sert bir şekilde geri çeviriyor. 37 numaralı tutuklu aklından “Ne çeşit bir baba ders vermek için oğlunu böyle bir cehennem değliğinde bırakır” diye geçiriyor. İki gün sonra Peter Solomon, oğlunun hunharca öldürüldüğü haberini alır. Özel jetiyle Türkiye’ye doğru yola çıkar. Cezaevinin müdürü de Boğazın dibini boylamıştır. Yazar bu olayların ardından değindiği Yunan adaları için ‘cennet gibiydiler’ ifadesini kullanıyor.

İlk iki gün 500 adet satıldı

KAYIP Sembol’ün İngilizce’si bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de okurla buluştu. 3 bin adet getirtilen kitabın ilk iki gün 500 adedi satıldı. Mağaza yetkilileri bu miktarın hafta sonuna kadar tükeneceğini öngördüklerini ve ek Amerika’ya ek sipariş geçtiklerini bildirdi. Kayıp Sembol Türkiye’de daha önce de Dan Brown’ın romanlarını yayınlayan Altın Kitaplar tarafından Aralık sonunda okurla buluşturulacak.