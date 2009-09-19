'Kayıp Sembol Türkleri kızdıracak'

Dan Brown'ın 'Kayıp Sembol' isimli kitabını Türkçe'ye çevirecek olan Petek Demir, kitabın, Gece Yarısı Ekspresi izleri taşıdığını ve 'İstanbul'da geçen bölümünün Türkleri kızdıracağını söyledi.



Petek Demir, Dan Brown'ın 'Dijital Kale' hariç tüm kitaplarını Türkçe'ye çeviren isim. ABD ve İngiltere'de satışa sunulan 'Kayıp Sembol'ün ilk örneğine dünyadaki yayınevleri editörleri gibi aynı anda ulaşan ve kitabı okumayı iki gün içinde tamamlayan Demir, kitabın İstanbul'da geçen bir bölümünün Türkler'i kızdıracağını söyledi. 9 yıldır çevirmenlik yapan Petek Demir, 'Masonlar'ın büyük bir sırrının çözülmesiyle' ilgili heyecan dolu romanda Türkiye'den bahsedilen bölümü şöyle özetledi: "Kitapta masonların arasına sızan ve büyük sırrın peşinde koşan kötü karakter, masonların üstadının oğluna tuzak kurarak uyuşturucuyla yakalanmasını sağlıyor ve Kartal F Tipi Cezaevi'ne atılmasını sağlıyor. Cezaevi müdürünün de yardımıyla, mason üstadının oğlu öldürülüyor. Cinayetle bağlantılı müdür de karanlık kişilerce ortadan kaldırılıyor. Bu arada mason üstadına bir cezaevi yetkilisinin 'Sizin gibi para sorunu olmayan bir adam için her zaman opsiyonlar vardır. Hükümette bağlantımız var oğlunuzu çıkarabiliriz' diyerek rüşvet imasında bulunuyor. Dan Brown, daha sonra 'Türk' olduğunu özellikle vurguladığı müdürün Marmara Denizi'nin dibinde yattığını yazıyor." Demir, kitabı okurken biraz incinmiş sanki."Bu kitap Türkleri kızdıracak" diyor ve gülerek ekliyor: "Her yerle ilgili yazacak güzel bir şeyler bulmuş ama İstanbul'la ilgili güzel bir şey bulamamış." "Kitap, biraz Gece Yarısı Ekspresi imgeleri mi taşıyor?" diye soruyorum. "Evet maalesef aynı izler var" diyor. Petek Demir, kitapla diğer dikkat çektiği noktalar şöyle:



Kitap 12 saatlik bir saat dilimi içinde Washington'da geçiyor. Çok sürükleyici bir roman. Film izler hissine kapılıyorsunuz.



Kitabın baş kahramanı 'Da Vinci Şifresi' romanının da başkahramanı olan Robert Langdon. Langdon, kadın kahraman olgun yaşlarında akıllı bir bilim insanı Katherine'le beraber masonların sakladığı büyük sırrı çözmeye çalışıyor.