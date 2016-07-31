Kayıp polis, başından vurulmuş halde bulundu!

Osmaniye’de kayıp olarak aranan polis memuru 42 yaşındaki Murat Şişkin, başından vurulmuş halde bulundu.

Salı günü eşi doğum yaptığı için izne ayrılan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli 15 yıllık polis Murat Şişkin, dün akşam eve gitmedi. Şişkin'in telefonları da açmaması üzerine aile Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarında polis, il merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kumarlı Köyü yakınlarında Murat Şişkin'in otomobilini buldu. 3 kilometre uzağında da, zeytin bahçesinde Murat Şişkin'in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede başından vurularak hayatını kaybettiği saptanan polisin cesedinin yanında bir de tabanca bulundu.

3 çocuk babası Murat Şişkin'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak soruşturma ve otopsi sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.