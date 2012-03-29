Kayıp papağan için fidye istediler

Lütfi Paçal, papağanı Cano’yu bulanların kendisinden fidye istediklerini öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre İstanbul Başakşehir’de emlak komisyonculuğu yapan Lütfi Paçal, “O benim çocuğum” dediği 10 yıllık papağanı Cano’ya konuşmayı, hatta ofise gelen müşterileri karşılamayı bile öğretmişti. Sabah kahvaltılarını birlikte yapıyorlardı. Ancak Cano, 14 Mart sabahı, hiç yapmadığı bir şey yaparak açık olan camdan çıktı, yaklaşık 200 metre uçtuktan sonra da bir apartmanın çatısına kondu. Lütfi Paçal apartmanın çatısına çıkmak istedi ancak görevliye ulaşamadı. Çatıya çıktığında ise Cano ortalarda yoktu. Lütfi Paçal o gün iş arkadaşı Yeliz Özdemir’le birlikte el ilanları hazırladı. İlanı önce kendi minibüsünün camlarına, daha sonra Başakşehir’deki birçok apartmanın kapısına astı, alışveriş merkezlerinde elden dağıttı.

Papağan bizde ama

Yeliz Özdemir’in cep telefonunu 18 Mart’ta arayan bir kişi, “Papağan bende. Kaç lira vereceksiniz?” diye sordu. Özdemir telefondaki kişiye, bürolarına gelmesi durumunda ne kadar isterse verebileceğini söyledi. Telefondaki kişi az sonra arayacağını ve birkaç şartı daha olacağını söyleyerek telefonu kapattı. Cano’yu bulduğunu iddia eden kişi bir daha aramayınca Yeliz Özdemir kendisini arayan telefonu geri aradı. Ancak karşısına başka biri çıktı. Telefon bir daha yanıt vermedi. Lütfi Paçal bu gelişme üzerine savcılığa başvurup telefonun sahibinin tespit edilmesini istedi.

15 gün sonra stresten ölebilir

Cano’nun strese girmesi durumunda tüylerini yolmaya başlayacağını anlatan Lütfi Paçal, “Tüylerini yolarsa bir ay içinde ölür. Yani 15 gün zamanım var. Cano’yu bulan getirirse para da vereceğim. Birine bile satsa, sattığı rakamı ödemeye hazırım” dedi.