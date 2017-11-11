Kayıp olarak aranıyordu, Seyhan Nehri'nde cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 37 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel\'in, Seyhan Nehri\'nde cesedi bulundu.

Bugün saat 22.30 sıralarında Seyhan Nehri\'nde eski baraj kapaklarına yakın bir bölgede suda ceset gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinden Hacı Ahmet Gürel adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edilen Gürel\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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