Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, kaybolan işçi emeklisi İsmail Diktepe\'nin (45), 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulundu. İsmail Diktepe\'nin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Karabük Bayır Mahalle\'de oturan işçi emeklisi 2 çocuk babası İsmail Diktepe\'den geçen Cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis araştırma başlattı. Dün akşam saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'nde ormanlık alanda İsmail Diktepe\'nin cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Diktepe\'nin cesedi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. İsmail Diktepe\'nin vücudundan herhangi bir darp izi bulunmazken, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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