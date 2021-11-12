Kayıp Neslihan Batur'un, Halil Başar tarafından öldürüldü ortaya çıktı

Kayıp Neslihan Batur'un, sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Habib Başar, cinayeti işlediğini canlı yayında itiraf etti.

İstanbul Kartal’da yaşayan Neslihan Batur'a geçtiğimiz hafta salı gününden bu yana ulaşılamıyordu. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Müge Anlı’nın programına başvurdu.

Canlı yayında itiraf etti

Müge Anlı, Habib Başar'a ulaşarak, canlı yayında hakkındaki iddiaları sordu. Ardından Anlı’nın stüdyosuna gelen Habib Başar, 'Karımdan da, sevgilim Neslihan’dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım.' dedi. Halil Başar, kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada, Müge Anlı'nın stüdyosuna gelen İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kayıp büro amirliği ekipleri, Başar'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Halil Başar, cinayeti itiraf etti.

Su kuyusunda bulundu

Halil Başar, Neslihan Batur’un, 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya geldiğini, tartıştıklarını söyledi. Başar, Neslihan Batur'u öldürdükten sonra, fabrikanın içinde bulunan kuyuya attığını itiraf etti.

Üç gündür kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. (İHA)