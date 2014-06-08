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Dünya

Kayıp Malezya uçağının gizemini çözene 5 milyon dolar ödül

Kayıp Malezya uçağındaki yakınlarının akıbetinden hala haber alamayan aileler, uçağın gizemini çözene 5 milyon dolar ödül verecek

08 Haziran 2014 15:58

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı ve 239 kişi taşıyan uçağı 8 Mart günü Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı. Kalkıştan bir süre sonra radardan kaybolan uçaktan o günden bugüne kadar hiçbir haber yok. Aylardır süren arama çalışmaları da hiçbir sonuç vermedi. Uçağın ne enkazının yeri bulunabildi, ne de enkaza dair bir başka bilgi... Bununla birlikte uçağın akıbetiyle ilgili çeşitli senaryolar ortaya atıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yakınlarının akıbetinin aydınlatılmasını isteyen ve yetkililerin kendilerinden bir şeyler sakladığını düşünen aileler ise bir kampanya başlatarak, uçağın gizemini çözene 5 milyon dolar ödül koydu. Aileler yaptıkları açıklamada "Bir yerlerde birilerinin bir şeyler bildiğine inanıyoruz. Umarız ki bu vesileyle olayın üzerindeki perde kalkar" dedi.

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