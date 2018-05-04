Kayıp Malezya uçağını arayan ekip 19. yüzyıla ait 2 batık gemi buldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e uçarken 8 Mart 2014’de kaybolan Malezya uçağını arama çalışmalarını yürüten araştırmacılar, okyanus tabanında 19. yüzyılda batan 2 ticaret gemisinin enkazına ulaştı.

Birgün'de yer alan habere göre gemi enkazları, kayıp uçak için yürütülen aramalar sırasında, okyanusun yaklaşık 4 kilometre derinliğinde ve birbirinden 36 kilometre uzaklıkta bulundu. Batı Avustralya kıyılarına 2 bin 300 kilometre uzaklıkta bulunan gemilerin 19. yüzyılda kömür taşıyan İngiliz gemileri olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacıların kaydettiği sonar görüntüleri inceleyen Batı Avustralya Müzesi ve Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu uzmanları, gemilerden birinin demir, diğerinin ahşap gövdeye sahip olduğunu belirledi.

Batı Avustralya Müzesinden Dr. Ross Anderson, demir gövdeli gemi enkazının İngiltere’den Hindistan’a giderken 1868'de 28 mürettebatı ile ortadan kaybolan West Ridge adlı gemiye ait olabileceğini söyledi.

Gemi kayıtlarındaki eksikliklerden dolayı emin olmadıklarını belirten Anderson, söz konusu enkazın 1894'te batan Kooringa ya da 1897’de batan Lake Ontario gemilerine ait olma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Ahşap gövdeli gemi enkazı için de iki ihtimal üzerinde durduklarını ifade eden Anderson, enkazın 1877'de İskoçya'dan Avustralya'ya giden W. Gordon ya da 1882'de Galler'den Endonezya'ya giderken kaybolan Magdala adlı gemilerinden birine ait olabileceğini açıkladı.

Demir gövdeli gemi enkazının sağlam ancak ahşap geminin parçalanmış göründüğünü hatırlatan Anderson, “Kanıtlar, gemilerin kömür taşımacılığında yaygın olarak görülen bir patlama sonucu veya bir felaket sonucu battığını gösteriyor.” dedi.

Okyanusun 4 kilometre derinliğindeki demir gövdeli geminin 1000-1500 ton ağırlığında, ahşap gövdeli geminin ise 225-800 ton ağırlığında olduğunu düşündüklerini Anderson, batık gemilerde 15-30 personel bulunduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Malezya Hava Yolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014’de 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla ortadan kaybolmuştu. Avustralya, Malezya ve Çin başta olmak üzere bir çok ülke arama çalışmalarına katılmış ancak Ocak 2017’de sona eren çalışmalarda kayıp uçağın izine rastlanmamıştı.