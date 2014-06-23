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Dünya

Kayıp Malezya uçağı ıssız bir adaya mı indirildi?

Kayıp Malezya uçağının kaptanın simülatöründe silinmiş veriler bulan yetkililer, uçağın Hint Okyanusu'nun güneyinde ıssız bir adaya indirilmesine dair bir plana ulaştı

23 Haziran 2014 19:29

Mart ayında kaybolan Malezya uçağının gizeminin çözülmesini sağlayabilecek yeni bulgular elde edildi. Soruşturmayı yürüten Malezyalı yetkililer, uçağın kaptanın evindeki uçuş simülatöründe Hint Okyanusu'nun güneyindeki bir güzergahı gösteren planı ortaya çıkardı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, incelenen bu verilere göre kaptan Zahari Şah, simülatöründe uçağı Hint Okyanusu'nun güneyinde ıssız bir adaya indirme çalışması yaptı.

170 kişiyle mülakat yapan ve uçaktaki 239 kişinin profilini çıkaran Malezya yetkililer, sadece kaptanın bu uçuş sonrası özel ve iş hayatında bir plan yapmamış olmasını da şüpheli buldu. Tüm bu bulgular, 53 yaşındaki kaptanı olayın baş şüphelisi yaptı. Uçağın düşmesinin ardından kaptan Şah'a ilişkin kuşkular belirmiş, ancak yakınları ve ailesi bunu reddetmişti. Bu yeni unsurlar ışığında kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları da sözkonusu bölgeye kaydırıldı. Uçağın enkazının bulunmasının yıllar alabileceği belirtiliyor. 

Malezya Havayolları’na ait 239 kişiyi taşıyan uçak, 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Olay, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

 

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