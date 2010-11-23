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Dünya

KAYIP MADENCİLERİ BULMA UMUTLARI AZALIYOR WELLİNGTON (A.A)

23 Kasım 2010 11:33

-KAYIP MADENCİLERİ BULMA UMUTLARI AZALIYOR WELLİNGTON (A.A) - 23.11.2010 - Yeni Zelanda'da Cuma günü bir madende meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında kaybolan madencileri bulması için yollanan uzaktan kumandalı askeri robotun bozulduğu bildirildi. Madencileri kurtarma operasyonlarının eşgüdümünü sağlayan polis şefi Gary Knowles yaptığı açıklamada, "Bu çok vahim bir durum, zaman kaybettikçe, madencileri sağ bulma umudumuz da tükeniyor, gerçekçi olalım" diye konuştu. Komutan Knowles, yerin yaklaşık 150 metre altında mahsur kalan madencilerle bağlantı kurabilmek için yollanan robotun, tünelde 550 metre ilerledikten sonra bozulduğunu belirtti. Patlama sonucu çıkan yangının neden olduğu zehirli gaz, kurtarma ekiplerinin madene girmesini engelliyor. Polis, adanın güneyindeki batı sahil bölgesinde bulunan küçük Grey District kentinde meydana gelen maden kazasında, 25 ya da 30 madencinin kayıp olduğunu açıklamıştı.    

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