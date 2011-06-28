T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAYIP LİSELİNİN CESEDİ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ (A.A)

28 Haziran 2011 21:07

-KAYIP LİSELİNİN CESEDİ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan lise öğrencisinin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran'da, ilçeye bağlı Yantepe köyü yakınlarında bulunan Kömürsuyu'na balık tutmak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muhsin Çil'in cesedi (17), yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Muhsin Çil'in  balık tutmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştüğü ve akıntıya kapılarak boğulmuş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, Çil'in cesedinin Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrasında belirleneceğini bildirdi. Çil'in bulunması için Kahramanmaraş Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timine bağlı 3 dalgıç ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, 4 gün boyunca Kömürsuyu'nda arama çalışması yapıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24