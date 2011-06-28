-KAYIP LİSELİNİN CESEDİ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan lise öğrencisinin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran'da, ilçeye bağlı Yantepe köyü yakınlarında bulunan Kömürsuyu'na balık tutmak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muhsin Çil'in cesedi (17), yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Muhsin Çil'in balık tutmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştüğü ve akıntıya kapılarak boğulmuş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, Çil'in cesedinin Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrasında belirleneceğini bildirdi. Çil'in bulunması için Kahramanmaraş Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timine bağlı 3 dalgıç ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, 4 gün boyunca Kömürsuyu'nda arama çalışması yapıyordu.