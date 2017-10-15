Kayıp köy bekçisi, ormanda ölü bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta 2 gündür kayıp olan köy bekçisi 51 yaşındaki Musa Oğuz, ormanlık alanda ölü bulundu. Başında kesici alet yarasına rastlanan Oğuz\'un cinayete kurban gittiği sanılıyor.

Merkeze bağlı Gökçeyol Köyü bekçisi, evli ve 3 çocuk babası Musa Oğuz, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Niksar İlçesi\'ne bağlı Eryaba Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, Musa Oğuz’un cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede Oğuz’un kesici bir aletle başına darbe alması sonucu öldüğü belirlendi.

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Musa Oğuz’un cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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