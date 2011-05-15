-KAYIP KÖPEĞİNİ "FACEBOOK"TA BULDU ELAZIĞ (A.A) - 15.05.2011 - Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Ajda Kılbaş, kayıp köpeğini 45 gün sonra sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''taki bir sayfa aracılığıyla İstanbul'da buldu. Ajda Kılbaş, yaptığı açıklamada, 45 gün önce kaybolan ''Gümüş'' isimli köpeğini bulana 400 lira ödül vaat ettiğini, bu yönde hazırladığı afişleri de ilçedeki çeşitli yerlere astığını söyledi. Köpeğini her yerde aradığını ancak bulamadığını, bu durumun da kendisini çok üzdüğünü anlatan Kılbaş, kayıp köpeğine ait fotoğrafları Facebook'taki bir sayfada gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''Facebook'ta geziniyordum. Eskişehir'de bulunan Yaşar ağabeyimin bir sayfayı beğendiğini gördüm. Ben de merak ettim 'bu sayfa nedir?' diye. Baktım ki köpek fotoğrafları var. Fotoğraflara göz atmaya başladığım sırada Gümüş'ü gördüm ve şok oldum. Fotoğrafın çekildiği yere baktım 'İstanbul Beykoz' yazıyordu. Şaşkınlığım bir kat daha arttı. Hemen fotoğrafın altına yorum yazarak, temasa geçtim ve durumu anlattım. İlk önce inanmadılar. Köpekteki işaretleri, isminin 'Gümüş' olduğunu söyledim. Bunun üzerine köpeğimi ismiyle çağırdıklarında kuyruk sallayarak yanlarına gitmiş. Onlara ayrıca internetteki ve gazetelerdeki haberleri söyledim. Bu kez inandılar. Köpeğimi yanlarına aldılar.'' Köpeğinin internette kamera aracılığıyla kendisine gösterildiğini, ''Gümüş''ü zayıflamış görünce çok üzüldüğünü ve ağladığını söyleyen Kılbaş, ''Gümüş'ü Keban'a getirmeleri için bu kişilerle sadece araçlarının yakıt parası karşılığında anlaştım. Köpeğimi ilçeye getirdiklerinde dünyalar benim oldu. bu kişilere karşı minnettarım'' dedi. Gümüş'ün bulmasına yardımcı olan kişilere ''Bu köpek nasıl olur Keban'dan oraya gitti?'' diye sorduğunu anlatan Kılbaş, ''Köpeğimi kaçırıp, satmak için İstanbul'a götürmüşler. Satamayınca da başı boş bırakmışlardır'' diye konuştu. Kilometrelerce yolculuk sonrası köpeği sahibine getiren hayvan sever Barış Soyer ise ''Gümüş''ün fotoğraflarını Facebook sayfasına ekleyen kişilerle arkadaş olduklarını söyledi. İstanbul'da başıboş köpeklerin belediyelerce toplanıp, gözden uzak olan Beykoz, Tuzla gibi çevre ormanlara atıldığını öne süren Soyer, ''Arkadaş grubumuz her hafta düzenli olarak bu ormanlara gidip köpekleri besliyorlar. Ayrıca, köpek sahiplendirme çalışmaları ve etkinlik olarak da fotoğraflarını çekip sayfaya ekliyorlar. Bu arkadaşlarımız da Beykoz'a yaptıkları ziyarette çektikleri fotoğrafı sayfaya eklemişler'' dedi. Kılbaş'tan arkadaşlarına böyle bir talep gelince gidip köpeği aldıklarını ve sahibi olduğuna emin olduktan sonra Gümüş'ü Keban'a getirdiklerini belirten Soyer, ''Kılbaş ile yaptığım görüşmede, köpeği, yakıt parası karşılığında kendi aracımla ilçeye getirdim'' diye konuştu.