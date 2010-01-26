Kayıp kızlardan birinin cesedi bulundu

T24 - Bingöl'de 4 gün önce kaybolan 13 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğundan biri ölü bulundu. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ise, çocuklara "ameliyat oldunuz mu, hastalığınız var mı" gibi sorular soran bir kişi gözaltına alındı. Kardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam (25 Ocak 2010) saatlerinde kaçırılan 9 yaşındaki kız çocuğu E.K, 1 saat sonra bulunmuştu. E.K'yı kaçıranlar için başlatılan arama çalışmaları da devam ediyor. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de kendisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir görevli olarak tanıtan, 20 çocuğu bir odaya toplayıp aralarından yaşları 10 ila 12 arasında değişen 4 kız çocuğunu seçip, şüphe uyandıran tavırlar segilemesi üzerine çocuk yakınlarının olaya müdahelesiyle aracına binip uzaklaşan 45 yaışındaki Mahmut Ökmen'in çıkarıldığı mahkemede yargılanması devam ediliyor.



Bingöl-Genç karayolunun 10. kilometresinde, Çapakçur Deresi bölgesinde bir kız çocuğu görüldüğü bilgisini alan Ayaz ailesi ve yakınları, İçmeler mevkiinde Göynük Çayı kıyısındaki olay yerine gittiklerinde, Asliye Ayaz'ın cesediyle karşılaştı.



Asliye Ayaz'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.



Kayıp kız çocuklarından Zeynep Varış'ın (13) da bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.



Bingöl'de, 22 Ocakta kitap almak için Saray Mahallesi'ndeki Temel Yapı Konutlarında bulunan evlerinden kitap almak için ayrılan Zeynep Varış (13) ile dayısının kızı Asliye Ayaz'dan, 4 gündür haber alınamıyordu.



Son olarak, iki çocuğun kaybolmadan önce Hastane Caddesi'nde yürürken bir apartmanın güvenlik kamerasına takılan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ailelerin ortaya çıkardığı görüntüler Emniyet ekiplerine teslim edilmişti.



Mardin'de kaçırılan çocuk 1 saat içinde bulundu



Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kız çocuğu polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.



Dün akşam (25 Ocak 2010) saatlerinde 9 yaşındaki E.K. adlı kız çocuğunun Nusaybin 27 Mayıs Caddesi'ndeki babasına ait dükkanın önünden kaçırılması üzerine ailesi ve çevredeki esnaf durumu Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.



MOBESE görüntülerini inceleyen polis, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, aile de arama çalışmalarına katıldı.



Kaçırılan çocuk bir saat sonra Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında, çocuğu kaçıranların kullandığı araç da ilçe çıkışında terk edilmiş olarak bulundu.



Araçta iki pasaport elde eden polis, zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Çocuklara sorulan dikkat çekici sorular



Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ise bir kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Özlüce köyünün Beşevler mezrasına gelerek vatandaşlarla görüşen Mahmut Ökmen (45), ilçe milli eğitim müdürlüğünden geldiğini ve çocuklara yardım yapacaklarını söyledi. Bu açıklamasının ardından bir evde yaklaşık 20 kadar çocuğu toplayan Ökmen, içlerinden seçtiği 10-12 yaşlarındaki N.A, S.A, Z.A, A.N'yı bir odaya alarak, burada çocuklara daha önce ameliyat olup olmadıklarını sordu.



Durumdan şüphelenen ailelerin sordukları soruları yanıtsız bırakarak panikleyen Ökmen, aracına binerek kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine Ökmen, jandarma tarafından yolda yakalanarak gözaltına alındı. Mazıdağı ilçesine getirilen Ökmen, adliye binası önünde toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi.



Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık tarafından şahıs ile birlikte 4 çocuğun da ifadesi alınmaya başlandı. Çocukların yakını Ali Acar, şahsın mezraya gelerek milli eğitim görevlisi olduğunu ve çocuklara yardım yapacaklarını söylemesi üzerine yaklaşık 20 çocuğun bir evde toplandığını belirtti.



Şahsın çocuklardan seçtiği 4 kızı görüşmek üzere bir odaya alarak yalnız görüştüğünü anlatan Acar, "Çocuklar çıktıklarında kendilerine daha önce ameliyat olup olmadığı, hastalığı bulunup bulunmadığı gibi sorular sorunca durumdan şüphelendik. Şahsın zaten yaklaşık 20 çocuktan 4 kız çocuğunu seçmesi de şüpheli bir durumdu. Neden 4 çocuğu seçtiğini, milli eğitim görevlisi olup olmadığını gösteren bir belgesinin olup olmadığı gibi sorularımıza kaçamak cevaplar veren şahıs daha sonra panikleyerek kaçtı" dedi.



Bu arada, bazı vatandaşlar, adliye binası önünde çocuk kaçırma girişiminde bulunan şahsın çıkarılmasını bekliyor.