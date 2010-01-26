Kayıp kızlardan birinin cesedi bulundu

T24 - Bingöl'de 4 gün önce kaybolan
13 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğundan biri ölü bulundu. Mardin'in
Mazıdağı ilçesinde ise, çocuklara "ameliyat oldunuz mu, hastalığınız
var mı" gibi sorular soran bir kişi gözaltına alındı. Kardin'in
Nusaybin ilçesinde dün akşam (25 Ocak 2010) saatlerinde kaçırılan 9
yaşındaki kız çocuğu E.K, 1 saat sonra bulunmuştu. E.K'yı kaçıranlar
için başlatılan arama çalışmaları da devam ediyor. Mardin'in Mazıdağı
ilçesinde de kendisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir
görevli olarak tanıtan, 20 çocuğu bir odaya toplayıp aralarından yaşları 10 ila 12 arasında değişen 4 kız çocuğunu seçip, şüphe uyandıran tavırlar segilemesi üzerine çocuk yakınlarının olaya müdahelesiyle aracına binip uzaklaşan 45 yaışındaki Mahmut Ökmen'in çıkarıldığı mahkemede yargılanması devam ediliyor.
Bingöl-Genç karayolunun 10. kilometresinde, Çapakçur Deresi bölgesinde
bir kız çocuğu görüldüğü bilgisini alan Ayaz ailesi ve yakınları,
İçmeler mevkiinde Göynük Çayı kıyısındaki olay yerine gittiklerinde,
Asliye Ayaz'ın cesediyle karşılaştı.
Asliye Ayaz'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Kayıp kız çocuklarından Zeynep Varış'ın (13) da bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'de, 22 Ocakta kitap almak için Saray Mahallesi'ndeki Temel Yapı
Konutlarında bulunan evlerinden kitap almak için ayrılan Zeynep Varış
(13) ile dayısının kızı Asliye Ayaz'dan, 4 gündür haber alınamıyordu.
Son olarak, iki çocuğun kaybolmadan önce Hastane Caddesi'nde yürürken
bir apartmanın güvenlik kamerasına takılan görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Ailelerin ortaya çıkardığı görüntüler Emniyet ekiplerine teslim
edilmişti.
Mardin'de kaçırılan çocuk 1 saat içinde bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kız çocuğu polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Dün akşam (25 Ocak 2010) saatlerinde 9 yaşındaki E.K. adlı kız
çocuğunun Nusaybin 27 Mayıs Caddesi'ndeki babasına ait dükkanın önünden
kaçırılması üzerine ailesi ve çevredeki esnaf durumu Nusaybin Emniyet
Müdürlüğü'ne bildirdi.
MOBESE görüntülerini inceleyen polis, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, aile de arama çalışmalarına katıldı.
Kaçırılan çocuk bir saat sonra Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında,
çocuğu kaçıranların kullandığı araç da ilçe çıkışında terk edilmiş
olarak bulundu.
Araçta iki pasaport elde eden polis, zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Çocuklara sorulan dikkat çekici sorular
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ise bir kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Özlüce köyünün Beşevler mezrasına gelerek vatandaşlarla görüşen Mahmut
Ökmen (45), ilçe milli eğitim müdürlüğünden geldiğini ve çocuklara
yardım yapacaklarını söyledi. Bu açıklamasının ardından bir evde
yaklaşık 20 kadar çocuğu toplayan Ökmen, içlerinden seçtiği 10-12
yaşlarındaki N.A, S.A, Z.A, A.N'yı bir odaya alarak, burada çocuklara
daha önce ameliyat olup olmadıklarını sordu.
Durumdan şüphelenen ailelerin sordukları soruları yanıtsız bırakarak
panikleyen Ökmen, aracına binerek kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine
Ökmen, jandarma tarafından yolda yakalanarak gözaltına alındı. Mazıdağı
ilçesine getirilen Ökmen, adliye binası önünde toplanan kalabalık
tarafından linç edilmek istendi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık tarafından şahıs
ile birlikte 4 çocuğun da ifadesi alınmaya başlandı. Çocukların yakını
Ali Acar, şahsın mezraya gelerek milli eğitim görevlisi olduğunu ve
çocuklara yardım yapacaklarını söylemesi üzerine yaklaşık 20 çocuğun
bir evde toplandığını belirtti.
Şahsın çocuklardan seçtiği 4 kızı görüşmek üzere bir odaya alarak
yalnız görüştüğünü anlatan Acar, "Çocuklar çıktıklarında kendilerine
daha önce ameliyat olup olmadığı, hastalığı bulunup bulunmadığı gibi
sorular sorunca durumdan şüphelendik. Şahsın zaten yaklaşık 20 çocuktan
4 kız çocuğunu seçmesi de şüpheli bir durumdu. Neden 4 çocuğu
seçtiğini, milli eğitim görevlisi olup olmadığını gösteren bir
belgesinin olup olmadığı gibi sorularımıza kaçamak cevaplar veren şahıs
daha sonra panikleyerek kaçtı" dedi.
Bu arada, bazı vatandaşlar, adliye binası önünde çocuk kaçırma girişiminde bulunan şahsın çıkarılmasını bekliyor.