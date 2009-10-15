Kayıp kızın ilk fotoğrafı

ABD'de 11 yaşındayken Phillip Garrido tarafından kaçırılıp 18 yıl bir müştemilatta tutulan ve Garrido'dan iki kız çocuğu dünyaya getiren Jaycee Lee Dugard'ın bir yetişkin olarak ilk fotoğrafı yayımlandı.



İngiliz Daily Mail'ın haberinde şu an 29 yaşında olan Dugard, People dergisinin son sayısına kapak oldu. Kameraya gülümserken ve mutlu bir genç kadın izlenimi veren Dugard, ailesinin yanına dönüp onların koşulsuz sevgisine sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Yarın yayımlanacak dergide, Dugard’ın ailesiyle birlikte çekilmiş sekiz fotoğrafına daha yer verildi. Aile adına konuşan Erika Price Schulte, “Fotoğrafı görünce çok etkilendim çünkü ileriye bakmak istediğinin mükemmel bir tasviri” dedi. Jaycee Lee annesi, üvey kız kardeşi ve iki kızıyla kalıyor.