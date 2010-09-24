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Yaşam

Kayıp iki madenciyi kurtaracak Çinliler gelmiyor

Zonguldak'taki grizuda göçük altında ölen 2 işçinin cesedini çıkarmak için görevlenen Çinli firma işten vazgeçti

24 Eylül 2010 03:00

T24 - Zonguldak'taki grizu patlamasının üzerinden 4 ayı aşkın zaman geçti. Hayatını kaybeden 30 madenciden 2'sinin cesedine hala ulaşılamadı. Cenazelerin çıkarılması için önce Çinli firma tarafından kuyunun onarılması gerekiyordu ama, firma deneyimli elemanlarının bulunmadığı gerekçesiyle kuyuyu onarmaktan vazgeçti.


Zonguldak'ta meydana gelen grizu faciası 30 işçinin canına mal oldu.


28'i gözyaşları arasında toprağa verildi. Ancak iki işçinin ailesinin acıları dinmek bilmiyor.


Çünkü Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine hala ulaşılamadı.


17 Mayıs'taki patlamanın üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Olayın ardından bulunamayan Düzcük ve Kartal'ın cenazelerinin kuyuya düştüğü tahmin ediliyordu.


Cesetlere ulaşılması için kuyunun montajını yapan Çinli firmanın ocağı onarması gerekiyordu.


Firmanın mühendisleri kuyuda incelemeler yaparak ülkelerine geri döndü. Ancak onarım çalışmaları bir türlü başlamadı.


Kurumla aralarında 10 yıllık bakım ve tamir sözleşmesi bulunan Çinli firma, deneyimli elemanlarının bulunmadığı gerekçesiyle işi yapamayacaklarını bildirdi. Acılı aileler aldıkları haberle şaşkına döndü.


Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri ise, Çinli firmanın 4 aydır kendilerini oyaladığını iddia etti. Kurum, kuyunun onarımı için 10 gün içinde uluslararası ihale açılacağını, 2 ay sonunda cenazelere ulaşmayı planladıklarını açıkladı.


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