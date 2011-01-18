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KAYIP HİZBULLAHÇILAR ARANIYOR DİYARBAKIR (A.A)

18 Ocak 2011 15:32

-KAYIP HİZBULLAHÇILAR ARANIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 18.01.2011 - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, haklarında yakalama emri çıkarılan terör örgütü Hizbullah mensubu 2 kişinin adreslerinde arama yaptı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, CMUK'nın 102. maddesi uyarınca ''denetimli serbestlik'' kapsamında tahliye edilen terör örgütü Hizbullah üyelerinden, imza atmaya gitmedikleri için savcılık tarafından haklarında arama ve yakalama emri çıkartılan Mustafa İpek ve Şeyhmus Kınay ile ilgili biri şehir merkezinde, diğeri Bağlar ilçesine bağlı Gömmetaş köyündeki adreslerde arama yapıldığı belirtildi. Aramadan bir sonuç elde edilemediği kaydedildi. Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle 3 Ocak 2011'de Diyarbakır D Tipi Cezaevinden salıverilen terör örgütü Hizbullah ana davasının sanıklarından Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balcı, Abdulkerim Kaya, Mustafa İpek ve Şeyhmus Kınay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ile 3 PKK'lının imza atmaması üzerine geçen hafta Yargıtay 9. Ceza Dairesince bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine 12 kişinin adreslerine baskın düzenlemiş, ancak aramalarda şahıslardan hiçbiri bulunamamıştı.

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