Kayıp gazeteci krizi; Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Suudi Büyükelçi'den kayıp Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı) durumuyla ilgili izahat istendiği belirtildi.

Evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu hala bilinmiyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hâlâ konsolosluk binasında" derken, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edildi.

Habertürk'ün ulaştığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsololuğu'ndan yetkililer, konsolosluğun konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyeceğini söyledi. ABD Dışişleri konuyla ilgili daha fazla bilgi arayışında olduklarını belirtirken, Washington Post gazetesi Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili 'çok endişeli' olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Kalın: Hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda

Suudi Arabistan'ın 'Kaşıkçı konsolosluk binasını terk etti' iddiasına karşın, dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı ile ilgili gelen bir soruya, "Dün bu konu da bizim gündemimize geldi, çok farklı kanallardan, bu adı geçen kişinin nişanlısı da ilgili birimlerimize ulaştı. Çünkü bir nikâh işlemi için kendisinin oraya gittiği bize ifade edildi. Bizdeki bilgilere göre şu an itibarıyla bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Başına neler gelebileceğini tahmin bile edemiyorum

Konuyla ilgili Associated Press'e konuşan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice A. ise Kaşıkçı'nın evrak işleri için gittiği konsolosluk binasına girerken cep telefonunu teslim ettiğini ve ondan sonra kendisinden haber alınamadağını söyledi. Hatice A., "Ona ne olduğunu bilmiyorum. Onun başına neler gelebileceğini tahmin bile edemiyorum. Hakkında bir suçlama yoktu. Bir şüpheli ya da hükümlü değildi. Hiçbir şey yoktu. O sadece ülkesinin yazılarını ve fikirlerini sevmediği bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Washington Post: Endişeliyiz

Konuyla ilgili bir başka açıklama da Washington Post'tan geldi. Gazete editörü Fred Hiatt tarafından yapılan açıklamada, "Onun nerede olduğunu bulabilecek ve güvenliğini sağlamaya yardım edecek herkese ulaştık. Bunlara ABD'li, Türk ve Suudi yetkililer de dahil" dedi ve gazetenin durumdan dolayı 'çok endişeli' olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, Kaşıkçı'nın kayboluşundan haberdar oldukları ve daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı ancak Kaşıkçı'nın durumunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bugün Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bugün yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkililerle koordinasyon ve tarkip içerisinde oldukları belirtildi.

Tutuklanma tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılmıştı

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu, ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma tehdidi nedeniyle bir sene önce ABD’ye taşındı. ABD’ye taşındığından bu yanan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Washington Post için Eylül 2017’de kaleme aldığı yazısında “Ben evimi, ailemi ve işimi geri bıraktım ve sesimi yükseltiyorum… Başka türlüsü hapishanede çürüyenlere ihanet olur. Birçokları konuşamazken ben konuşabiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.